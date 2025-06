Uma das iniciativas que beneficiam os estudantes de Timóteo é o projeto Brincando Eu Aprendo, voltado para mais de 300 crianças, de 4 e 5 anos, alunos do 1º e 2º períodos da Educação Infantil, de escolas municipais de Timóteo. O projeto encerrou nas últimas segunda e terça-feira (23 e 24/06), no Teatro da Fundação Aperam Acesita, no Centro de Timóteo.

Realizado pela Fundação Aperam Acesita em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timóteo (CMDCA) e com a Prefeitura de Timóteo, o projeto teve seu encerramento com a apresentação do espetáculo “O incrível mar de livros”, do DaMa Espaço Cultural.

Da plateia, as crianças beneficiadas pelo projeto Brincando eu Aprendo e seus familiares e os educadores das unidades de ensino assistiram ao espetáculo e relembraram os melhores momentos das atividades, que circularam pelas escolas municipais do Limoeiro, Professora Maria Aparecida Martins Prado, Virgínia de Souza Reis e CMEI Eva Eulália, durante oito meses. Também prestigiaram o evento representantes da Secretaria Municipal de Educação de Timóteo, do Conselho Tutelar de Timóteo e do CMDCA.

Karine Soares Neves, mãe de Yuri Santos Azevedo, aluno do CMEI Eva Eulália, também participou do encerramento do projeto Brincando eu Aprendo. “Foi um projeto maravilhoso, que incentiva o conhecimento de forma lúdica para nossos filhos, algo que no dia a dia nem sempre conseguimos ter nesse momento importante de incentivar a criação, de contar histórias, de alimentar a imaginação”, comentou.

ITINERÂNCIA

Os circuitos itinerantes levaram para as escolas intervenções culturais alinhadas aos direitos de aprendizagem: conviver (contação de histórias com fantoches), brincar (jogos pedagógicos), participar (apresentação musical), explorar (pintura e origami), expressar (apresentação teatral) e conhecer-se (dinâmica de leitura com livros), temas em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Além da itinerância, foram promovidos quatro encontros bimestrais, de alinhamento/diálogo com os profissionais das escolas contempladas pelo projeto. Foram debatidos os princípios e conceitos que fundamentam a BNCC da etapa da Educação Infantil e direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

“O futuro das nossas crianças e dos adolescentes começa agora. Com as atividades culturais tivemos a missão de despertá-las para o conhecimento sobre seus direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Temos a certeza de que foram experiências que vão marcar a memória dos alunos por toda a vida”, comentou o presidente da Fundação Aperam, Luiz Magalhães.

France-Jane Araújo Pereira, secretária de Educação da Prefeitura de Timóteo, reforçou a importância do projeto Brincando eu Aprendo. “Trouxe para nossos munícipes, nossas crianças da educação infantil, bem como para nossos professores, um momento de reflexão, muita aprendizagem e muita alegria no que se refere a proposta da BNCC aplicada a educação infantil”, concluiu.