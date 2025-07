Quem deseja aprender teatro e não sabe por onde começar agora tem uma oportunidade única em Santana do Paraíso. O Festival de Teatro Espontâneo chega à cidade com uma proposta inclusiva: oferecer cinco oficinas presenciais e totalmente gratuitas para pessoas de qualquer escolaridade, gênero ou condição física e social.

As oficinas acontecerão no período de 11 a 19 de julho, com atividades práticas que envolvem aquecimento corporal, jogos teatrais, improvisação de cenas e um momento de encerramento coletivo. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/swDEz45XC6GJ8JmG9.

APRENDIZADO NA PRÁTICA

Mesmo quem não tem o desejo de seguir carreira artística pode se beneficiar das oficinas. As práticas do Teatro Espontâneo ajudam a desenvolver habilidades essenciais para a vida pessoal e profissional, como comunicação assertiva, escuta ativa, autoconfiança, trabalho em equipe e inteligência emocional.

As atividades serão conduzidas pelo artista Deiverson Tófano, graduado em Teatro, produtor cultural e fundador do grupo SACADA – Arte em Movimento (@sacadaarteemmovimento). Com uma linguagem acessível e dinâmica, Deiverson aplicará os princípios do Teatro Espontâneo, técnica criada por Jacob Levy Moreno que valoriza a improvisação, a expressão emocional e a interação com o público.

Cada oficina terá duração de duas horas e receberá até 30 participantes. Todos os inscritos terão direito a lanche, certificado de participação e uso de acessórios cênicos durante as atividades.

Podem participar qualquer pessoa a partir de 11 anos de idade. Interessados podem obter mais informações pelo WhatsApp: (31) 98718-7303.

CONFIRA O CRONOGRAMA

– Salão Paroquial (Centro), sexta-feira, 11/07, 18 às 20 horas;

– Comunidade São João Batista (Cidade Nova), sábado, 12/07, 9 às 11 horas;

– Associação Forasteiros (Boa Vista), sexta-feira, 18/07, 18 às 20 horas;

– CAIS (Industrial), sábado, 19/07, 9 às 11 horas;

– Comunidade Católica Deus Existe (Chácaras Paraíso), sábado, 19/07, 15 às 17 horas.

As oficinas são realizadas com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do Edital 01/2024 – Organização de Festivais de Cultura, da Prefeitura de Santana do Paraíso.