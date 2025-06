O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) iniciou, nesta semana, as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) voltado aos cursos gratuitos de aprendizagem industrial. As vagas são destinadas ao segundo semestre de 2025 e contemplam oportunidades em cinco formações nas unidades de Ipatinga e Timóteo, no Vale do Aço.

Ao todo, são oferecidas 120 vagas. Em Ipatinga, os cursos disponíveis são Aprendizagem Industrial em Manutenção de Sistemas de Automação Industrial e Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais. Já a unidade de Timóteo abrirá turmas para Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, Pedreiro de Edificações e Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de julho, por meio do site oficial do Senai. A taxa de participação é de R$ 10. Candidatos que desejarem solicitar isenção do pagamento devem realizar o pedido até 12 de junho.

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva com 20 questões de múltipla escolha — metade de língua portuguesa e metade de matemática. Os exames serão aplicados no dia 19 de julho, nas próprias unidades do Senai onde ocorrerão os cursos, com opções de horário nos turnos da manhã (9h às 10h45), tarde (13h às 14h45) e noite (17h às 18h45).

O resultado da seleção será divulgado no dia 7 de agosto, às 14h. Os aprovados deverão efetuar a matrícula entre os dias 8 e 14 de agosto, presencialmente nas secretarias das respectivas unidades. Para isso, será necessário apresentar os documentos listados no edital disponível no site da instituição. O início das aulas está previsto para 1º de setembro.

Com duração aproximada de 14 meses, os cursos têm como objetivo proporcionar formação técnica aliada à experiência prática nas indústrias da região. Segundo Ricardo Aloysio, gerente de Tecnologia e Educação para Indústria do Senai em Minas Gerais, o programa é uma porta de entrada estratégica para o mercado: “Enquanto aprende, o jovem trabalha e se desenvolve em ambientes reais. E o melhor: muitos saem empregados, com experiência e portas abertas na indústria”.