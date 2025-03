As Unidades Senai de Ipatinga e Timóteo certificaram na terça-feira (25/03), 169 jovens nos cursos técnicos em Administração, Logística, Eletrotécnica, Qualidade e Planejamento e Controle de Produção, no Programa Trilhas de Futuro, uma parceria com o Governo do Minas.

Nesta edição do programa, quatro alunos se destacaram no quesito superação: Caio Almeida Fonseca, com síndrome de down, Sara Juliana de Paula, surda, Lucas Mateus Silva Ferreira e Calebe Izeffler de Matos, ambos com Transtorno do Espectro Autista, jovens atípicos e aptos a se inserirem no mercado de trabalho.

Quatro dias após o Dia Internacional da Síndrome de Down e a oito dias de celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a conclusão do curso técnico por esses jovens reforça a importância da inclusão e da absorção desse público no mercado de trabalho.

Diante da ansiedade, Lucas Ferreira achou que não fosse conseguir concluir o curso técnico em logística. “No início foi bem difícil, mas sou grato por todo apoio que recebi da instrutora Jussara Félix, da equipe do setor pedagógico e todos os colegas de turma. Todas as orientações e intervenções tornaram possível minha formação”, falou emocionado.

Para Neusa Almeida Fonseca, mãe de Caio Fonseca que concluiu o curso técnico em Qualidade, em nenhum momento, o Senai mediu esforços para adequar às necessidades do filho. “O Senai nos recebeu de portas abertas, proporcionando o estímulo e acolhimento que o Caio necessitava; temos orgulho da conclusão dessa etapa em uma instituição que respeita o próximo, através de uma equipe competente e comprometida com o reconhecimento e sucesso dos alunos”, disse.

Caio, inclusive, se unirá a equipe da Thermon Indústria Mecânica no próximo mês. “Ele passará pelo período de adaptação inicial no setor de Recursos Humanos, onde terá a oportunidade de compreender nossas políticas, cultura e processos internos, planejamos um roteiro de vivência em diferentes setores da empresa. Essa experiência permitirá que ele adquira uma visão holística do funcionamento da organização, compreendendo as diversas demandas e dinâmicas que cada área apresenta”, explicou Fátima Gomes, gerente de Recursos Humanos.

Segundo a gerente, valorizar a diversidade e a inclusão são pilares fundamentais da cultura da empresa. “Estamos construindo um espaço onde as diferenças são aceitas com naturalidade e respeito, valorizando cada profissional pelo que ele pode contribuir. Atualmente contamos com colaboradores surdos-mudos e, agora, tivemos a satisfação de incluir o Caio em nosso time. Nosso compromisso é continuar promovendo um ambiente acessível, acolhedor e inclusivo, onde todos tenham oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento”, pontuou.

QUALIFICAÇÃO

A solenidade que aconteceu no auditório do Centro Integrado Sesi Senai Fiemg, em Ipatinga, reuniu docentes, alunos, familiares, além da gerente das Unidades Senai no Vale do Aço, Andreza Oto e o patrono das turmas, o diretor-presidente da Ramac Indústria Mecânica, Carlos Afonso de Carvalho.

“Fiquei muito feliz com o convite para ser patrono de seis turmas de cursos técnicos e muito otimista em ver mais de 160 jovens qualificados para suprir uma necessidade tão grande que temos de falta de mão de obra”, destacou o empresário Carlos Afonso de Carvalho.

Andreza Oto, gerente do Senai, endossou que o objetivo da instituição é melhorar continuamente a qualidade do ensino e contribuir para o desenvolvimento da Indústria e sociedade. “Os cursos técnicos oferecidos pelo programa Trilhas de Futuro são estratégicos para o desenvolvimento econômico da região e apresentam alto potencial de empregabilidade para os jovens. Trabalhamos no Senai a formação completa desses jovens, buscando prepará-los para o mundo do trabalho, para vida em sociedade e para o exercício da cidadania. A formatura dos quatro jovens atípicos e a forma como foram acolhidos pelos colegas e por todo time Senai, reforça que estamos caminhando alinhados aos propósitos da instituição”, concluiu.