A Escola Sesi Santa Rita de Cássia, em Ipatinga, recebeu no último sábado, dia 8, mais de 200 pessoas para o fechamento das seletivas das equipes de robótica: First Lego League (FLL), F1 in Schools, Fira U19 e Liga Universitária.

Para Samuel Frade, Gerente do Sesi, o futuro da educação está na robótica. “A robótica educacional vai muito além da competição. Com a metodologia Steam, (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), promovendo uma aprendizagem interdisciplinar e baseada na resolução de problemas reais, os alunos desenvolvem habilidades de programação, engenharia e trabalho em equipe, seguindo os princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Computação, que reforça a importância do ensino de tecnologia e robótica desde os anos iniciais, promovendo um senso de pertencimento ao preparar os alunos para desafios futuros no mundo digital”, disse.

De acordo com o Willian Sabino, Assistente de Tecnologia Educacional, as modalidades no torneio refletem diferentes abordagens da robótica educacional. “A First Lego League (FLL), voltada para estudantes do Ensino Fundamental, desafia os participantes a projetarem, construírem e programarem robôs de LEGO para cumprir missões dentro de um tema anual. O F1 in Schools simula o mundo da Fórmula 1, onde os alunos desenvolvem miniaturas de carros de corrida utilizando princípios da engenharia e aerodinâmica. A FIRA U19 desafia equipes do Ensino Médio com o “Missão Impossível”, no qual os robôs devem superar obstáculos e executar tarefas complexas de forma autônoma. Já a Liga Universitária, envolve competições mais avançadas, incluindo o tradicional futebol de robôs, controlados na modalidade labirinto, onde os times programam os robôs para jogarem partidas 100% autônomas”, explicou.

Segundo Gleyson Lana, Assistente de Tecnologias Educacionais, mais que uma competição, o 2º Torneio Toy Steel reafirmou a robótica como uma ponte para o futuro da educação. “O impacto dessa iniciativa já pode ser visto nos alunos do Ensino Superior, que, por meio dos cursos de extensão de robótica da UniÚnica e da equipe de robótica UniÚnica, estão se preparando para os desafios do mercado de trabalho e da inovação tecnológica”, concluiu.