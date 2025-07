Exclusivo para assinantes Premium: Clique agora e faça sua assinatura! acesso ilimitado a todas as matérias e vídeos do Portal Carta de Notícias, sem nenhuma restrição. Seja um leitor VIP e esteja sempre à frente, recebendo informação de qualidade, em primeira mão, direto no seu dispositivo. Login if you have purchased

O Sindicato dos Produtores Rurais de Ipatinga-Vale do Aço está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos voltados à formação e qualificação profissional no setor agropecuário. As capacitações, realizadas em...