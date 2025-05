Durante a 1ª edição do Sinergia – Semana do Associativismo; o Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc, Senac em Ipatinga e Coronel Fabriciano, e do Sindcomércio Vale do Aço, marcarão presença com atividades que reforçam o compromisso com a educação profissional e a inovação. O evento será realizado entre os dias 25 e 30 de maio, em Ipatinga, com programação gratuita voltada ao fortalecimento da cooperação entre empresas, entidades e setores produtivos da região.

A iniciativa começa no domingo (25), no Parque Ipanema, com o “Sinergia com a Comunidade”, que contará com recreação, feira e estandes. O Sesc leva ao evento o tradicional Espaço de Lazer, com opções de brinquedos, diversão e interação para diferentes idades. O Senac e o Sindcomércio também estarão presentes com uma tenda exclusiva, apresentando os cursos e oportunidades de qualificação oferecidos pelas instituições.

De segunda a sexta a programação ocorrerá na Fiemg, Regional Vale do Aço (Avenida Pedro Linhares Gomes, N° 5431 Horto). O Sistema Fecomércio promoverá atividades formativas em duas ocasiões.

Palestra – “Inteligência Artificial no Mercado de Trabalho” – 28/05 (quarta-feira) às 14h

A atividade irá apresentar conceitos-chave da IA – Inteligência Artificial, suas principais aplicações no cotidiano profissional e os impactos que essa tecnologia vem promovendo nas diferentes carreiras. A palestra será ministrada por Michele Cristina Oliveira, docente de Gestão e de Aprendizagem Profissional Comercial do Senac em Ipatinga.

Palestra – “Marketing Digital: Estratégias de Conteúdo e Engajamento” – 29/05 (quinta-feira), às 14h

Com foco em práticas atuais de marketing, a palestra mostrará como construir conteúdos relevantes para atrair e engajar o público nas plataformas digitais. Ela será ministrada por Jefferson Rocha, consultor sênior em Gestão Comercial e Estratégia de Mercado, head de Projetos Comerciais e Recrutamento Executivo e professor de Pós-Graduação do Senac em Minas.

As atividades são gratuitas e as inscrições devem ser feitas pelo site da Sympla. A programação completa está disponível em: sympla.com.br

SINERGIA – SEMANA DO ASSOCIATIVISMO

O Sinergia – Semana do Associativismo, uma iniciativa dos Sistemas Faemg Senar; Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindcomércio Vale do Aço; Fiemg Regional Vale do Aço, Sesi, Senai e IEL; Sebrae; e Sest, Senat acontece de 25 a 30 de maio, em Ipatinga.

O evento visa a promoção e integração das entidades de classe no intuito de fortalecer a cultura do associativismo na região do Vale do Aço, incentivando a colaboração entre empresas de diversos setores: Agricultura, Comércio, Indústria, Transporte e de Micro e pequeno empreendedor por meio de palestras, painéis e exposições de produtos e soluções com foco em reconhecer boas práticas e estimular a troca de experiências e inovação.

Serviço:

Atividades do Sistema Fecomércio MG no Sinergia – Semana do Associativismo

Data: de 25 a 30 de maio

Local: Parque Ipanema (25/05) e Fiemg Regional Vale do Aço (26 a 29/05)

Inscrições: gratuitas pela Sympla