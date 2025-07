A Ternium e a Usiminas, empresas ligadas ao Grupo Techint, reforçam o compromisso com a educação por meio da concessão de bolsas de estudo para estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior que se destacaram pelo bom desempenho escolar. As iniciativas fazem parte dos programas Roberto Rocca e Bolsas de Excelência, respectivamente, e têm como objetivo incentivar a continuidade dos estudos e reconhecer o esforço e a dedicação dos alunos.

No Rio de Janeiro, a Ternium premiou 288 estudantes da Zona Oeste da cidade e do município de Itaguaí, sendo 250 do ensino médio, com bolsas no valor de R$ 2,7 mil, e 38 universitários, que receberam R$ 9 mil. Esta foi a sétima edição do programa, que foi criado em 2019 e já beneficiou mais de 1.400 alunos com mais de R$ 4,4 milhões em bolsas. A seleção considera notas, frequência e uma avaliação aplicada pela empresa.

A Usiminas se inspirou na boa prática da Ternium, sua principal acionista, e realizou, em junho, a primeira edição do programa Bolsas de Excelência, premiando 100 estudantes do ensino médio/técnico com bolsas de R$ 2,5 mil cada, em um investimento total de R$ 250 mil. A ação foi realizada em Ipatinga e Itatiaiuçu (MG) e em Cubatão (SP), em parceria com quatro escolas técnicas de referência de cada região. No processo seletivo, foram avaliadas a média escolar de 2024, frequência, histórico disciplinar, desempenho em provas específicas e um teste voltado à identificação de perseverança e aspirações dos candidatos.

As duas iniciativas refletem a atuação social das companhias, com foco no desenvolvimento educacional e na formação de jovens talentos. Para a diretora Institucional e de Relações com a Comunidade da Ternium, Fernanda Candeias, o prêmio é um reconhecimento e um estímulo para que os jovens sigam investindo na educação. “Estamos reconhecendo a excelência, o mérito de vocês, que acreditam que a educação transforma. E ninguém está aqui à toa, tem muito mérito em cada aluno que se dedicou, em cada responsável, professor e diretor de escola que está aqui e incentiva a educação”.

Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas, destacou que dar início a esse programa na Usiminas reforça o compromisso da empresa com a educação. “Essa é uma forma de mostrar a esses alunos que a educação é o caminho. Esperamos que esse incentivo se torne um investimento no futuro desses jovens e ajude a impulsionar suas carreiras”, comentou.