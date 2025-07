A cidade de Timóteo vai receber no próximo sábado (5) a 3ª edição da Feira Empreendedores do Futuro. Em 2025, o evento terá como tema “Empreenda Timóteo: Incentivando ideias, criando conexões” e vai apresentar os trabalhos desenvolvidos com foco no empreendedorismo desde o início do ano letivo por cerca de 5,3 mil estudantes e 420 educadores de 16 escolas da rede municipal e de duas Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis). A iniciativa é do Sebrae Minas e da Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do município.

Com entrada gratuita, a feira vai acontecer das 9h às 16h, na Praça 1º de Maio, no Centro de Timóteo, com previsão de público de quatro mil pessoas. O público poderá doar 1 kg de alimento não perecível, que será recolhido pelo projeto Gaia – Programa de Gestão de Avaliação e Impactos Ambientais do Sebrae Minas.

A programação inclui apresentações culturais dos estudantes, espaço kids, área de alimentação com food trucks e atividades de lazer promovidas pelo Gaia. Pela primeira vez, haverá a participação das creches conveniadas do município.

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EM TIMÓTEO

A Feira Empreendedores do Futuro é uma das ações do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE), implantado na rede municipal de Timóteo no final de 2022, por meio do Projeto de Lei nº 4.467. Em março de 2023, cerca de 450 professores das escolas do município foram capacitados pelo Sebrae Minas por meio do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). Mais de 500 profissionais da educação de Timóteo já foram capacitados até o momento.

Além de apresentar à comunidade os resultados do trabalho realizado nas escolas, a Feira Empreendedores do Futuro contribui para aumentar o engajamento de estudantes e professores na busca por soluções que impactam a sociedade. Entre os temas explorados nesta edição estão: sustentabilidade, educação financeira, tecnologia e inovação, além de valores sociais que contribuem para a formação humana.

A analista do Sebrae Minas, Gabriele Deboni, enfatiza que o programa busca preparar os alunos para os desafios do mercado de trabalho e da vida, incentivando-os a identificar seus talentos e a transformar seus sonhos em realidade. “O PNEE é uma ferramenta que permite apoiar os educadores a guiarem os estudantes a uma mudança de mentalidade, tornando-os mais proativos, críticos e transformadores”, destaca.

Para a secretária Municipal de Educação de Timóteo, France-Jane Pereira, a inserção da cultura empreendedora nas escolas trouxe novos desafios, que vem sendo superados a cada ano, impactando positivamente nos métodos de ensino. “Observa-se uma evolução significativa no posicionamento das escolas e dos educadores diante dos desafios da educação empreendedora, a abertura para metodologias mais ativas, na valorização da autonomia do estudante e no reconhecimento de que o empreendedorismo não se restringe ao mundo dos negócios, mas sim à formação de indivíduos críticos, proativos e criativos”, afirma a secretária.

Conheça a seguir alguns dos projetos apresentados pelos alunos na 3ª edição da Feira Empreendedores do Futuro de Timóteo:

O projeto “Inovação Sustentável: Robótica e Sustentabilidade” da Escola Municipal José Moreira Bowen buscou integrar conhecimentos de robótica à consciência ambiental, a partir de atividades práticas e interdisciplinares, incentivando o protagonismo estudantil na busca por soluções tecnológicas, utilizando materiais recicláveis. A proposta nasceu da necessidade de despertar a consciência crítica e sustentável dos alunos frente aos problemas ambientais locais. Os estudantes construíram protótipos funcionais, que unem inovação e reaproveitamento de resíduos, desenvolvendo competências empreendedoras e socioambientais, além de criatividade e maior engajamento no trabalho em equipe.

A “Horta dos Sabores: cultivando saberes, colhendo o futuro” é uma iniciativa da Escola Municipal Novo Tempo, voltada a alunos da Educação Infantil ao 9º ano. Os estudantes participaram da criação e gestão de uma horta escolar, usada como recurso didático prático, integrando áreas como Ciências, Matemática, Língua Portuguesa e Artes, com enfoque em sustentabilidade, fortalecimento da cultura empreendedora. Além de promover autoestima, autonomia e o protagonismo dos alunos, a proposta incentiva a transformação social em uma comunidade vulnerável. O projeto culmina com a venda dos produtos cultivados na Feira Empreendedores do Futuro.

O projeto “Feliz Idade: Intercâmbio entre Gerações, Sustentabilidade e Tecnologias” da Escola Municipal de Timóteo visa promover a convivência intergeracional e o diálogo entre adolescentes e idosos, reforçando vínculos sociais, respeito e empatia, melhorando a qualidade de vida e combatendo o preconceito etário. Foram promovidas atividades interativas, oficinas, campanhas e eventos culturais integrados à Gincana Estudantil 2025, valorizando o protagonismo juvenil com o uso de metodologias práticas. O resultado foi o fortalecimento de laços afetivos, o engajamento da comunidade escolar, o estímulo ao empreendedorismo e o desenvolvimento de práticas sustentáveis.

A partir de um “Jardim Sensorial: Despertando Sentidos”, a Escola Municipal Clarindo Carlos Miranda buscou promover o desenvolvimento sensorial, emocional e social dos alunos do 1º ao 5º e 8º ano. A proposta foi suprir a carência de estímulos sensoriais, criando um ambiente educativo, inclusivo e interativo, que favorecesse a aprendizagem significativa. Foram realizadas oficinas práticas, vivências multissensoriais, projetos coletivos e integração curricular com uso de metodologias ativas. Os resultados alcançados foram um maio engajamento escolar, inclusão, consciência ambiental e fortalecimento do protagonismo estudantil.

O projeto “Jogos e Brinquedos: Construindo Boas Ideias III”, desenvolvido na Escola Municipal Angelina Alves de Carvalho, promoveu a cultura empreendedora no ambiente escolar por meio da criação e uso de jogos e brinquedos pedagógicos. A ação envolveu o reaproveitamento de materiais recicláveis, práticas pedagógicas inovadoras, participação das famílias, integração interdisciplinar e mostra aberta à comunidade. Entre os resultados, destacam-se a criação de um espaço permanente para jogos, maior engajamento da comunidade escolar, e o desenvolvimento de competências como resolução de problemas, pensamento criativo e consciência ambiental dos alunos.

O “Mercadinho do Joaquim” da Escola Municipal Joaquim Ferreira de Souza é uma iniciativa pedagógica desenvolvida para incentivar a compreensão de conceitos matemáticos, o desenvolvimento de habilidades sociais e o consumo responsável. A metodologia consistiu na montagem de uma loja fictícia de doces dentro da escola, proporcionando aos alunos uma vivência prática de compra e venda, utilizando notas de brincadeira. O projeto se destaca por contextualizar o ensino, promovendo o aprendizado lúdico sobre matemática e educação financeira de forma mais atrativa e significativa ao aproximar conteúdos escolares do cotidiano dos estudantes.

“Diga Sim, Diga Não: Cuidando e Protegendo Meu Corpo” é a proposta da Escola Municipal Infantil Monteiro Lobato para promover a conscientização e prevenir o abuso infantil. A ideia partiu da necessidade de orientar as crianças sobre seus direitos, limites e formas de autoproteção, fortalecendo a confiança e criando um ambiente favorável ao diálogo. A metodologia incluiu oficinas, atividades lúdicas e rodas de conversa envolvendo alunos, professores e familiares, permitindo aumentar o conhecimento das crianças sobre o tema e fortalecendo o vínculo entre escola e comunidade. As ações contribuíram para o desenvolvimento da autonomia e do respeito mútuo entre os alunos.

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EM MINAS

A educação empreendedora é um dos três pilares de atuação do Sebrae Minas. Há mais de 30 anos, a instituição desenvolve diversos projetos e soluções para impulsionar a cultura empreendedora em instituições de ensino da rede pública e privada. Um deles é o Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE), iniciativa que visa capacitar educadores para disseminarem a metodologia e levarem conteúdos para estudantes de diferentes níveis de ensino, da educação básica à superior, incorporando o empreendedorismo na matriz curricular.

Em 2024, Minas Gerais foi destaque pela atuação no programa, sendo o estado com o maior número de atendimentos a professores no país. Ao todo, foram mais de 65 mil educadores capacitados e mais de 627 mil estudantes impactados, em mais de 800 municípios do estado. Os números revelam o forte potencial do programa, que abre novas oportunidades e perspectivas aos estudantes, tornando-os capazes de transformar suas histórias de vida e gerar impactos em toda a comunidade e no mundo ao seu redor.

A metodologia do PNEE abrange atividades práticas, que promovem a interdisciplinaridade, alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de caráter normativo reconhecido pelo Ministério da Educação. Ele define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Muito além do estereótipo de formar jovens para abrirem negócios, o PNEE visa estimular nos estudantes competências cruciais, como a criatividade, a proatividade e o pensamento crítico, preparando-os para qualquer projeto ou caminho profissional que desejem seguir.

Serviço:

Feira Jovens Empreendedores – Timóteo

Data: 5 de julho (sábado)

Horário: 9h às 16h

Local e endereço: Praça 1º de Maio, Centro, Timóteo

Entrada gratuita