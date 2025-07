A transformação digital tem ganhado força na educação pública de Minas Gerais nos últimos cinco anos. Em parceria com a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado (Prodemge), a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) já implementou mais de 30 soluções tecnológicas que modernizam rotinas escolares, simplificam processos de contratação, fortalecem a gestão pedagógica e ampliam o acesso da população aos serviços educacionais.

Sistemas como o Boletim Digital, o Diário Escolar Digital+ (DED+), Sistema de Documentos Digitais (eDOC), o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) e o Trilhas de Futuro já fazem parte do cotidiano das escolas da rede estadual.

Há também avanços nos processos de contratação de profissionais, como o novo Sistema de Administração e Gestão de Pessoal Temporário (Siagepe), e na formação continuada, com o Trilhas de Futuro Educdores. As ferramentas desenvolvidas impactam positivamente diversas áreas: pedagógica, administrativa, de recursos humanos e infraestrutura.

Para o assessor-chefe de Inovação da SEE/MG, Magno Peluso Torquette, um dos principais diferenciais da transformação digital na Educação mineira é a adoção da metodologia ágil no desenvolvimento dos sistemas. “Colocamos o usuário final no centro do processo, ouvindo quem realmente vai usar as plataformas. Isso garante soluções mais eficazes, com interfaces intuitivas e amigáveis”, explica.

NA PRÁTICA

Um exemplo é o Diário Escolar Digital (DED+), que reduziu de nove para três o número de cliques necessários para o professor registrar a chamada. “Esse ganho de tempo, repetido diariamente em várias turmas, representa mais eficiência e menos burocracia para o educador”, pontua Torquette.

O avanço é destacado também pela Prodemge. Segundo o superintendente de Sistemas Educacionais, Renan Ribeiro, o número de projetos com a SEE saltou de três para 30 nos últimos cinco anos. “Hoje atuamos em todas as áreas da Educação, sempre com foco no cidadão. O objetivo é facilitar a vida da comunidade escolar em Minas”, afirma.

A digitalização dos sistemas também tem papel importante no combate à evasão escolar. “Com um controle de frequência mais rápido e eficiente, é possível identificar alunos com faltas recorrentes e acionar a busca ativa com mais agilidade”, complementa Torquette.

Além de melhorar o atendimento e a gestão educacional, as soluções digitais trazem economia de tempo e recursos, mais segurança no armazenamento de dados e redução do uso de papel. “Queremos que alunos e profissionais concentrem seus esforços no que realmente importa: o ensino e a aprendizagem”, reforça.

A expectativa é que as inovações continuem. Entre as novidades em desenvolvimento está um novo aplicativo para alunos e responsáveis, com conteúdos revisados e outras funcionalidades pensadas com base nas demandas da própria comunidade escolar.

GESTÃO DE PESSOAS MAIS EFICIENTE

Na área de recursos humanos, os avanços também são significativos. O superintendente de Gestão de Pessoas da SEE, Tarcísio de Castro Monteiro, explica que a tecnologia tem permitido um planejamento mais preciso. “Com dados atualizados e confiáveis, conseguimos alocar profissionais de forma mais eficiente, de acordo com a demanda por disciplina, escola e infraestrutura”, afirma.