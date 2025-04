O uso de celulares nas escolas tem gerado polêmica entre estudantes, pais e educadores, estimulando um debate saudável sobre os limites e os impactos da tecnologia na vida dos adolescentes. O videocast PodEnsino, produzido pela Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), recebeu o psicoterapeuta e neuropsicólogo Emanuel Querino para falar sobre o tema, especialmente no cenário pós-pandemia, em que o tempo de exposição às telas aumentou de forma significativa entre os jovens.

Durante a conversa, conduzida pela diretora de Apoio Didático e Pedagógico do Instituto, Vivienne Falcão, o psicoterapeuta destacou que o vício dos jovens não vem das telas em si, mas dos conteúdos acessados por meio delas. “Telas não viciam; o vício está no conteúdo, como redes sociais, jogos e apostas”, explicou ele, que há mais de 10 anos atua na interface entre psicologia e tecnologia.

O psicoterapeuta também alertou que a simples proibição do uso de celulares, determinada pela Lei nº 14.988/2024, não é suficiente para enfrentar a questão. “Apenas proibir o celular não resolve; é necessário entender o que está causando o problema e atuar sobre o conteúdo consumido”, afirmou.

Outro ponto enfatizado foi a necessidade de diálogo constante entre pais, educadores e adolescentes. Para Emanuel, abordagens punitivas rígidas devem ser evitadas. “A educação positiva, baseada no controle gradual da exposição e no diálogo, é mais eficaz do que a punição”, defendeu.

Além disso, o especialista ainda chamou atenção para os riscos do uso excessivo de telas desde a infância, que pode levar a uma geração com menor estímulo cognitivo, o que traz impactos para o desenvolvimento integral dos jovens. Como solução, ele propôs a oferta de atividades presenciais e alternativas ao ambiente digital, especialmente nas escolas, como forma de evitar a dependência.

Por fim, Emanuel introduziu o conceito de nomofobia – o medo irracional de ficar sem o celular – e ressaltou que, enquanto a ciência ainda busca definições claras sobre a condição, o melhor caminho é orientar os jovens e retardar o acesso irrestrito às tecnologias. “Ainda não há consenso científico firme sobre o diagnóstico e tratamento da condição. Enquanto isso, a melhor estratégia é orientar e adiar a introdução dos smartphones de forma consciente”, disse ele.

