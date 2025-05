Jornalistas e profissionais da imprensa em atividade no Vale do Aço terão a chance de repensar suas trajetórias profissionais e se capacitar para os desafios do ambiente digital. Entre os dias 27 e 30 de maio, será realizado o workshop “Do Fato ao Feed: reinvente sua trajetória no marketing digital”, das 18h30 às 21h, na sede da InterTV, no bairro Horto, em Ipatinga. A iniciativa é promovida pelo Senac Minas e tem vagas limitadas, voltadas exclusivamente para profissionais da imprensa regional.

Com uma proposta prática e reflexiva, o workshop tem como objetivo apresentar ferramentas e estratégias voltadas ao fortalecimento da marca pessoal dos participantes, ampliando sua atuação nas redes sociais e valorizando o conteúdo autoral por meio de técnicas de branding, posicionamento digital e storytelling.

A programação está dividida em quatro módulos que se complementam ao longo dos quatro dias de atividade:

Identidade: o primeiro módulo propõe uma reflexão sobre a trajetória profissional e o autoconhecimento. A ideia é que os participantes possam reconhecer suas potencialidades para além das funções exercidas nos veículos de comunicação.

Presença digital: aborda estratégias para o fortalecimento da imagem profissional nas redes sociais, com foco em construção de bios, pitch de apresentação e autoridade digital.

Conteúdo com propósito: orientações sobre como produzir conteúdo relevante, utilizando técnicas de copywriting e storytelling para gerar engajamento e construir uma relação de confiança com o público.

Marca Viva: último módulo voltado ao planejamento e manutenção da consistência na comunicação pessoal, reforçando valores, objetivos e autenticidade em diferentes plataformas digitais.

De acordo com os organizadores, o evento busca aproximar o conhecimento tradicional do jornalismo das exigências do mercado contemporâneo, marcado por constantes transformações nas formas de produção e consumo de informação. A expectativa é de que os participantes saiam do workshop com uma visão ampliada sobre sua atuação profissional e com ferramentas práticas para aplicar no dia a dia digital.