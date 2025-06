O Ajudôu apresentou seu novo Relatório ESG e de Impacto 2025, com base nas ações de 2024. Comemorando três décadas de trabalho, a organização celebra um ano marcado pelo crescimento sustentável, boas práticas de governança e impacto social comprovado. Ao todo, foram 10.836 crianças e adolescentes atendidos, em 15 projetos sociais com presença em 55 cidades de 7 estados brasileiros: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Goiás.

A atuação é viabilizada por 24 patrocinadores, com projetos realizados via Leis de Incentivo ao Esporte, Emendas Parlamentares, Termos de Fomento, patrocínio direto e recursos próprios. Em 2024, o Ajudôu ofereceu 8 modalidades esportivas e chegou a locais onde 33% das famílias vivem com renda de até um salário mínimo.

No Vale do Aço, região onde nasceu e cresceu, foram mais de 1.500 beneficiários apenas em 2024.

30 ANOS DE HISTÓRIA E COMPROMISSO COM O FUTURO

“Começamos com 200 alunos por ano, em 1995, e hoje ultrapassamos 10 mil. Isso mostra o poder do esporte na transformação social. O relatório documenta com seriedade o impacto que conseguimos gerar, com transparência e foco na educação de quem mais precisa”, afirma Júlio César Lana Jaques, fundador e diretor executivo do Ajudôu.

DESTAQUES QUE MARCARAM 2024

Entre os principais marcos do ano está a presença da campeã olímpica de judô Beatriz Souza, que visitou o projeto Ajudôu em Paracatu (MG) e inspirou alunos com sua trajetória no esporte. Outro ponto alto foi o reconhecimento da organização como uma das principais associações desportivas-educacionais de Minas Gerais, em evento realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, em Belo Horizonte.

A campanha Doe Gols, em parceria com grandes marcas como Centauro, SporTV e Play For a Cause, garantiu a entrega de 200 pares de tênis para alunos em Goiás. O Ajudôu também foi selecionado para o Programa Evoluir, que capacita organizações de impacto social de todo o país.

VOZES QUE VALIDAM A TRANSFORMAÇÃO

Mais do que números, o relatório traz depoimentos de beneficiários, patrocinadores e comunidade. Para Itamar Lima, pai da aluna Emanuelly Vitória, de Naque (MG), o projeto foi um divisor de águas:

“É uma forma de tirar nossos filhos das telas. Acredito muito no esporte como parte da formação do cidadão. Além disso, eles estão aprendendo uma modalidade esportiva, o que é ótimo para o desenvolvimento físico e emocional.”

Já para a Cemig, patrocinadora de projetos em Naque, Três Marias e Jaguaraçu (MG), o Ajudôu ajuda a democratizar o acesso ao esporte em territórios estratégicos:

“A flexibilidade nas áreas de atuação da Ajudôu permite a descentralização no Estado. Assim, a Cemig consegue atender a demanda de locais específicos, garantindo que os benefícios cheguem a várias regiões de atuação da Companhia e onde são mais necessários”, destaca Adiéliton Galvão de Freitas, gerente de Sustentabilidade da Cemig.

COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA COMO PILARES

Para o diretor de Comunicação e Marketing, Bruno Granato, o relatório é mais do que um compilado de dados:

“É a documentação pública do trabalho coletivo de todo o nosso time. Vai além dos gráficos: humaniza com histórias reais e mostra, com responsabilidade, onde cada recurso foi investido.”

CRÔNICAS DA INCLUSÃO

O relatório também reserva espaço para três histórias emocionantes de alunos, no capítulo “Crônicas da Inclusão”, que mostram como o esporte pode mudar destinos, gerar autoestima e abrir caminhos onde antes havia apenas vulnerabilidade.

Acesse o relatório completo

O Relatório ESG e de Impacto 2025 – Ano-base 2024 do Ajudôu já está disponível online. Para conferir o documento completo: bit.ly/relatorioajudou2025anobase2024