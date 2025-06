A atleta da Usipa, Isabella Brasil, se destacou no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-18, realizado no último final de semana em Cuiabá (MT), ao conquistar o vice-campeonato brasileiro na prova de heptatlo. A competição, que reuniu os principais talentos do atletismo juvenil do país, teve um desfecho emocionante para a usipense.

Isabella iniciou o último dia de disputas na quarta colocação, mas protagonizou uma virada memorável na prova final, os 800 metros rasos. Com muita determinação e técnica, ela venceu a prova decisiva e, com isso, alcançou a segunda colocação na pontuação geral, sagrando-se Vice-Campeã Brasileira Sub-18 de heptatlo.

O heptatlo é uma das provas mais desafiadoras do atletismo, reunindo sete modalidades diferentes (100m com barreiras, salto em altura, arremesso do peso, 200m rasos, salto em distância, lançamento do dardo e 800m). Isabella demonstrou versatilidade e alto rendimento ao longo das duas jornadas de competição.

Além do feito de Isabella, a equipe usipense como um todo conquistou excelentes resultados na competição, demonstrando o alto nível técnico dos atletas e o trabalho consistente desenvolvido pelo clube na formação esportiva. Atletas da Usipa alcançaram boas marcas e classificações expressivas em diversas provas, reafirmando o protagonismo da instituição no cenário nacional.

“Isabella teve uma performance fantástica. A maneira como ela virou a competição mostra a força mental e a preparação que ela tem. E nossos demais atletas também representaram muito bem a Usipa, com resultados que nos orgulham. Isso mostra a força do nosso trabalho e o talento dos jovens que temos aqui”, comentou a treinadora Euzinete Reis, coordenadora e técnica do atletismo usipense.

Com essa conquista, Isabella Brasil se consolida como uma das grandes promessas do atletismo nacional, reafirmando o protagonismo da Usipa nas competições de base do país e reforça o trabalho contínuo da Usipa na formação de atletas de alto rendimento, com estrutura adequada e acompanhamento profissional.