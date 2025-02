A Usipa será representada no Meeting Nacional de Judô, que ocorrerá entre os dias 7 e 9 de fevereiro de 2025, em Brasília/DF. A competição reúne os melhores atletas das classes Sub-18 (Cadete) e Sub-21 (Júnior) do país e é a primeira etapa do processo seletivo para a Seleção Brasileira de Judô, que disputa o circuito mundial da modalidade.

Os atletas Maria Luiza Barreto e Simon Skyland representarão a Usipa na competição, buscando somar pontos no ranking nacional e avançar na caminhada rumo à seleção brasileira. O Meeting Nacional é um dos torneios mais importantes do calendário competitivo do judô brasileiro e contará com a participação dos principais judocas do país.

Para o coordenador de judô da Usipa, Hevilmar Rocha, a participação de Maria Luiza e Simon no torneio é resultado de um trabalho sério e comprometido. “Nossos atletas se preparam intensamente para esse desafio e ter a oportunidade de competir entre os melhores do Brasil é um grande reconhecimento. O Meeting Nacional é uma etapa crucial para quem deseja representar o país no circuito mundial, e acreditamos no potencial dos nossos judocas para alcançar grandes resultados”.

A Usipa segue investindo no desenvolvimento do judô, promovendo treinamentos de alto rendimento e incentivando seus atletas a alcançarem novos patamares no esporte. A expectativa é de boas performances e aprendizado para os judocas do clube nessa importante competição.