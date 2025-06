Atletas mirins de Ipatinga protagonizaram um feito inédito no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu para Crianças, considerado o maior evento da modalidade no mundo. Sete jovens talentos da cidade competiram com excelência e trouxeram cinco medalhas para casa, incluindo dois ouros, duas pratas e um bronze.

A conquista representa um marco para o esporte em Ipatinga e Vale do Aço, consolidando a força do jiu-jitsu local em cenário nacional. A atuação dos atletas foi celebrada como histórica, principalmente por ser a primeira vez que competidores de uma escola do Leste de Minas Gerais alcançam esse nível de reconhecimento na competição promovida pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ).

MEDALHAS PARA IPATINGA

Entre os destaques da equipe, Diego Souza Prado (categoria Infanto-Juvenil 2, até 65 quilos) e Beatriz Rodrigues Lima Martins (Mirim 2, até 24 quilos) conquistaram medalhas de ouro. Miguel Bruno Rodrigues Lima Martins (Infanto-Juvenil 1, até 48,3 quilos) e Heitor Ângelo Estácio da Silva Pinto (Mirim 3, até 36,2 quilos) também subiram ao pódio com a medalha de prata. Já Gustavo Carvalho Longuinho garantiu o bronze na categoria Infanto-Juvenil 2, até 60,5 quilos, completando a performance de destaque da delegação ipatinguense.

Além das medalhas, o evento proporcionou aos jovens atletas uma experiência inesquecível, marcada pelo espírito esportivo, superação e aprendizado em um ambiente de alto nível competitivo. A competição foi realizada nos dias 14 e 15 de junho no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri (SP), e reuniu crianças de 4 a 15 anos de várias partes do Brasil e até de outros países.

ORGULHO E RECONHECIMENTO

O sucesso dos atletas de Ipatinga é fruto do trabalho dedicado da escola Team Rios, que tem se consolidado como referência na formação de jovens no jiu-jitsu. Com essa conquista, a instituição se torna a primeira escola do Leste de Minas Gerais a alcançar um resultado tão expressivo no Campeonato Brasileiro da CBJJ, abrindo caminho para futuras gerações de campeões.

O sensei Angelo Rios, da escola Team Rios, destacou o orgulho de representar a região com tamanha excelência: “A gente está fazendo história na região. Gostaria de parabenizar os nossos atletas e professores pela conquista. É um feito muito importante”.