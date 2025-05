No próximo dia 27 de maio, o Parque Ipanema será palco de mais uma edição da Caminhada Solidária. O evento, que reúne voluntários em prol de instituições de acolhimento social, busca arrecadar alimentos e promover o engajamento da comunidade ipatinguense em causas humanitárias e dar visibilidade ao trabalho de instituições que atuam no acolhimento social no município e região

A Caminhada Solidária surgiu a partir de uma experiência pessoal marcante vivida por Cristiano, em agosto de 2010, na cidade de Teófilo Otoni. Ele sobreviveu a um grave acidente em que uma carreta com 19 toneladas de granito tombou sobre seu carro. O caso, que teve ampla repercussão na imprensa nacional, foi interpretado por ele como um recomeço. Desde então, transformar gratidão em ação tornou-se sua missão.

Inspirado pelo trabalho de instituições locais como a Fundação Luthi e o Projeto J&A, Cristiano Guerra Diniz, idealizador do evento, pensou em uma proposta que unisse atividade física, mobilização social e solidariedade. A primeira edição aconteceu de forma modesta, com poucos participantes, mas a persistência se mostrou essencial para consolidar a caminhada como um marco anual de solidariedade em Ipatinga.

“Cada passo dado representa mais do que movimento. Representa empatia, união e transformação”, afirma Cristiano.

A escolha do Parque Ipanema como local do evento também é simbólica. Além da beleza natural, o espaço representa a convivência comunitária e a possibilidade de encontros significativos. Amigos, famílias e novos participantes têm a oportunidade de caminhar juntos por uma causa comum: ajudar quem mais precisa.

CRITÉRIOS E IMPACTO SOCIAL

As instituições beneficiadas pela caminhada são selecionadas com base em visitas e avaliações realizadas pelo próprio idealizador e sua equipe. O objetivo é garantir que as doações cheguem a entidades que realizam trabalho sério e transparente. A entrega dos alimentos é feita pessoalmente, reforçando o compromisso com a causa.

O impacto vai além das doações. Um dos objetivos centrais da iniciativa é dar visibilidade a instituições que, muitas vezes, atuam de forma silenciosa na comunidade. A ideia é incentivar que outras pessoas também contribuam, seja com recursos, tempo ou apoio institucional.

A expectativa é que o evento continue crescendo e alcance outras cidades nos próximos anos, levando consigo a mensagem de solidariedade ativa e consciente.

COMO PARTICIPAR

Além da doação de alimentos, os organizadores incentivam os participantes a convidar amigos e familiares, ampliando a rede de apoio. Durante o evento, haverá sorteio de brindes como forma de agradecimento pelo engajamento.

“Talvez o que eu esteja fazendo hoje não seja muito, mas acredito que posso fazer a diferença na vida de alguém. E se estivermos juntos, podemos fazer muito mais”, conclui Cristiano.

Serviço:

Caminhada Solidária

Data: 27 de maio de 2025

Horário: 8h

Local: Parque Ipanema – Ipatinga (MG)

Informações: @nettworking.negocios