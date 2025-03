No dia 25 de maio (domingo), às 8h, a cidade de Ipatinga receberá mais uma edição da Caminhada Solidária, promovida pela Nettworking Negócios em parceria com a Fundação Luthi. O evento será realizado no Parque Ipanema e tem como propósito incentivar a prática de exercícios físicos, além de arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para participar, os interessados deverão doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a diversas instituições da região. A iniciativa visa não apenas estimular hábitos saudáveis entre os participantes, mas também promover a solidariedade por meio do engajamento da comunidade.

A Caminhada Solidária já se consolidou como um evento tradicional na cidade, reunindo pessoas de diferentes idades e promovendo a integração social. Além da atividade física, a ação busca ampliar o impacto positivo ao direcionar as doações a entidades que prestam assistência a famílias em situação de necessidade.

A organização do evento reforça a importância da participação popular e destaca que iniciativas como essa fortalecem o espírito comunitário, beneficiando tanto os praticantes de atividades físicas quanto aqueles que recebem as doações.

Mais informações sobre a Caminhada Solidária podem ser obtidas junto à Nettworking Negócios ou à Fundação Luthi.