A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou, em segundo turno, o projeto de lei que reconhece oficialmente o carrinho de rolimã como modalidade esportiva na capital mineira. A proposta agora aguarda a sanção do prefeito para passar a integrar as políticas públicas de esporte e lazer do município.

A aprovação representa uma vitória para a Federação Mineira de Carrinhos de Rolimã (Femcar), que há anos atua pela valorização e regulamentação dessa prática tradicional. O carrinho de rolimã, amplamente difundido entre crianças, jovens e adultos, é parte da memória afetiva de várias gerações e ganha, agora, reconhecimento institucional como esporte.

A Femcar atribui parte significativa da conquista ao apoio do vereador José Ferreira e do entusiasta Wilsinho da Tabu, que contribuíram ativamente para a tramitação e aprovação do projeto na Câmara.

Com a sanção do Executivo municipal, o carrinho de rolimã poderá ser incluído em ações oficiais de promoção ao esporte e ao lazer, abrindo espaço para a realização de eventos, competições e projetos sociais voltados à prática.

Além disso, a Femcar já iniciou articulações com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) com o objetivo de obter o reconhecimento do carrinho de rolimã como esporte em nível estadual. A entidade segue mobilizada para ampliar o alcance da atividade e consolidar seu papel no cenário esportivo e cultural de Minas Gerais.

Segundo a Federação, a proposta de reconhecimento visa não apenas valorizar o carrinho de rolimã como prática esportiva, mas também preservar uma tradição urbana que contribui para a convivência comunitária e o uso criativo dos espaços públicos.

Com a oficialização iminente em Belo Horizonte e perspectivas de expansão para todo o estado, o carrinho de rolimã reafirma seu espaço como símbolo da cultura popular mineira e agora também como prática esportiva reconhecida.