A equipe de futebol Sub-20 da Usipa entrou em campo no último final de semana para um importante teste de preparação, um jogo-treino diante da equipe profissional do Ipatinga Futebol Clube (IFC). A partida, realizada no Ipatingão, foi considerada extremamente proveitosa para a equipe usipense.

O duelo teve alto nível técnico e foi uma oportunidade para a comissão técnica da Usipa analisar o desempenho dos atletas diante de um adversário mais experiente e fisicamente superior.

Para o técnico Rômulo Gama, o jogo-treino cumpriu seu papel e proporcionou aprendizados importantes para o desenvolvimento da equipe. “Foi um jogo de bom nível, onde conseguimos tirar muitas conclusões importantes para a sequência do nosso trabalho. A equipe se portou bem em campo, se posicionou taticamente com equilíbrio, mas a diferença de experiência e o componente físico ficam muito evidentes quando se enfrenta um time profissional. A pressão intensa no portador da bola acabou gerando alguns erros técnicos, principalmente nos passes.” avaliou o treinador.

Além da disputa dentro de campo, quatro atletas do Sub-20 da Usipa também participaram de treinamentos com o elenco profissional do Ipatinga, uma experiência valiosa no processo de formação dos jovens jogadores.

A comissão técnica segue em preparação com foco nas próximas competições da temporada, buscando evoluir o desempenho coletivo e individual dos atletas.