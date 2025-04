Com quase 130 enxadristas inscritos, foi realizado no último sábado (29), a 1ª etapa do 22º Campeonato Ipatinguense de Xadrez, evento organizado pela Fundação Brasileira de Xadrez/Aciapi, com apoio da Prefeitura de Ipatinga e reconhecimento oficial da Federação Mineira de Xadrez (FMX). A competição foi um sucesso, na avaliação do coordenador e diretor da Fundação, Geraldo Antônio da Silva Filho.

Realizado no salão de jogos do Polo de Educação Integral 7 de Outubro, no bairro Veneza, a competição deste ano ganhou um novo formato, e a temporada será disputada em nove etapas, permitindo assim que os enxadristas se recuperem ou avancem rumo ao título ao longo dos jogos. A expectativa é que o número total de participantes ao longo do ano triplique em relação ao ano passado, quando 575 competidores disputaram o torneio.

O Campeonato Ipatinguense de Xadrez é dividido em cinco categorias: sub-9, sub-11, sub-13, sub-18 e Absoluto, esta última reunindo jogadores de todas as idades. Considerado o maior e mais importante torneio da modalidade na Região Metropolitana do Vale do Aço, o evento reforça a importância do xadrez para o desenvolvimento intelectual e comportamental das crianças em idade escolar, além de fortalecer a prática do xadrez e consolidar a cidade de Ipatinga como polo do esporte em Minas Gerais.

O presidente da Fundação Brasileira de Xadrez/Aciapi, Wander Luís Silva, foi representado durante o evento pelo vice-presidente José Carlos da Costa, que destacou a presença significativa dos pais acompanhando os jovens atletas. Ele agradeceu o empenho de todos os enxadristas nesta primeira etapa do campeonato. De acordo com o calendário 2025, a 2ª etapa do Campeonato Ipatinguense de Xadrez será no dia 26 de abril, de 8h às 17h, no Clube de Xadrez, no Polo 7 de Outubro.

Confira os vencedores da primeira etapa em cada categoria: Sub 9: 1º – Lucas Silva Martins, 2º – Heitor Cabral e 3º – Felipe Cruz de Freitas; Sub 11: 1º – Yan Armond Viana Gomes, 2º – Elvis Werlyde Oliveira e 3º – Raul Lage Alves Costa; Sub 13: 1º – Emanuel de Souza Marcos, 2º Thalita Luciana Almeida Guarda Alves e 3º – Victhenzo Bernardo Gonçalves Silva; Sub 18: 1º – Cauã de Almeida Vieira, 2º – Samuel de Oliveira Faria e 3º – Alersson Siqueira Martins; Absoluto: 1º – Samuel Teixeira Silva, 2º – Fabiano Duarte do Santos e 3º Lucas Teixeira Silva.

ROTINA

Atualmente, o xadrez passou a fazer parte da rotina dos alunos das escolas públicas e particulares de Ipatinga, reafirmando o compromisso da administração municipal com a educação e a modalidade. O esporte é praticado e desenvolvido pelo Clube de Xadrez no Polo de Educação Integral, localizado no complexo do Centro Cultural e Esportivo 7 de Outubro, no bairro Veneza I. A atividade é mantida por meio de convênio com as Secretarias Municipais de Educação (SME) e de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) da Prefeitura de Ipatinga, que também apoia o programa de incentivo da Fundação Brasileira de Xadrez/Aciapi.

Semanalmente, cerca de 1.200 crianças e adolescentes participam das aulas de xadrez no Polo 7 de Outubro. São alunos das Escolas Municipais Benvinda Moreira, E. M. Everson Magalhães, E. M. Jaime Morais e E. M. Evaldo Fontes. “Nos finais de semana, o Clube de Xadrez é aberto à comunidade. É uma boa oportunidade para os jogadores adquirirem experiência e evoluírem mais no esporte. Tudo é gratuito. A administração sede o espaço e a Fundação Brasileira de Xadrez coordena as atividades”, destacou Geraldo Antônio.

NOVOS TALENTOS

De acordo com o professor e coordenador, atualmente cerca de 5.000 crianças e adolescentes praticam xadrez nas escolas de Ipatinga. “Com isso, novos talentos vão surgindo e, ao mesmo tempo, já alcançando resultados surpreendentes, são os casos dos garotos Pietro Lopes Patrício, primeiro colocado no último Festival Internacional de Xadrez de Catas Altas, e Samuel Teixeira, campeão Brasileiro que já representou o país em dois mundiais e dois Panamericanos de xadrez”, revelou.

“Além do raciocínio lógico e respeito ao adversário, o xadrez também ajuda na concentração em outras disciplinas, especialmente, a Matemática. Quem pratica o xadrez também adquiri concentração, disciplina e habilidades socioemocionais, aprendendo por exemplo a tomar decisões importantes, características que eles levam para o resto da vida”, afirmou Geraldo Antônio, satisfeito com o desempenho dos alunos do Clube de Xadrez, que se estabeleceu como um centro de excelência, tanto na prática quanto no ensino do jogo.