A equipe de judô da Usipa teve um desempenho destacado no Campeonato Brasileiro Regional III, realizado em Salvador, na Bahia. Com uma delegação composta por 13 atletas, o clube reafirmou sua tradição na modalidade ao garantir quatro medalhas na competição, consolidando-se entre as grandes potências do judô nacional.

O grande destaque foi Hadassah Laia, que conquistou a medalha de prata na categoria -48kg, sagrando-se vice-campeã brasileira. Além dela, três judocas usipenses também subiram ao pódio: Sebastian González garantiu o terceiro lugar em sua categoria, Vitor Huggo Oliveira conquistou a medalha de bronze no Sub-15 -40kg, e Luis Fernando Atzori ficou com o bronze na categoria -60kg.

Para o coordenador e técnico da equipe, Hevilmar Rocha, os resultados refletem o empenho e a dedicação dos atletas e da comissão técnica. “Tivemos uma excelente participação no Campeonato Brasileiro Regional III. O desempenho de nossos judocas é fruto de um trabalho sério e consistente, que busca sempre a evolução técnica e tática dos atletas. Estamos muito orgulhosos e motivados para os próximos desafios”.

Com essa performance, a equipe de judô da Usipa reafirma sua posição de destaque no cenário esportivo, consolidando-se como uma das principais potências da modalidade na região.