Nos dias 27 e 28 de junho (sexta e sábado), a cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, receberá o Campeonato Brasileiro Cadete de Judô 2025, uma das principais competições nacionais da categoria sub-18. Representando Minas Gerais, a Usipa estará presente com duas atletas classificadas: Hadassah de Laia (-48kg) e Geovana Abelha Freitas (+70kg).

As judocas irão competir nas disputas individuais e também por equipe, sob o comando da técnica Ramoni Valadares Toledo. A participação no campeonato simboliza o resultado do trabalho contínuo da Usipa na formação de jovens talentos e no desenvolvimento do judô de base, pautado por valores como disciplina, superação e excelência esportiva.

“É uma grande honra para a Usipa estar representando o judô do Vale do Aço e de todo o estado de Minas Gerais em uma competição tão importante como o Campeonato Brasileiro Cadete. Ver nossas atletas entre as melhores do país é o reflexo do trabalho sério e comprometido que realizamos diariamente no clube. Essa participação reforça não apenas a força do judô usipense, mas também o papel da Usipa como referência na formação esportiva de alto rendimento,” destaca Hevilmar Rocha, coordenador de judô da Usipa.

O judô da Usipa integra o Projeto Caminho Suave – Ano V, viabilizado por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. A iniciativa conta com o patrocínio das empresas Bemisa, Colchões Polar, Tecnofire, Produtos Plinc, Daido Química, Arcon e HC Indústria Mecânica, além do apoio institucional do Comitê Brasileiro de Clubes. A expectativa é de uma grande atuação das atletas, representando com orgulho a instituição e o estado de Minas Gerais.

