Os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) alcançaram um feito inédito em 2025 e, pela primeira vez na história, todos os 853 municípios mineiros estão inscritos na competição. Com o recorde, a expectativa do Governo de Minas é reunir cerca de 60 mil estudantes, outro recorde de participação.

Os números consolidam o Jemg como ferramenta de inclusão, formação e desenvolvimento de jovens atletas. Com um investimento superior a R$ 25 milhões, Minas fortalece a política pública de incentivo ao esporte e estabelece no estado um ambiente propício para a formação de talentos.

“O recorde de adesão ao Jemg é um reflexo do nosso compromisso com a educação e o desenvolvimento social, garantindo que todos os municípios tenham acesso a essa iniciativa tão importante”, ressalta o governador de Minas, Romeu Zema.

“O esporte é uma das nossas prioridades porque abre oportunidades para os jovens mineiros”, completa o vice-governador Mateus Simões.

ORGANIZAÇÃO

O Jemg é organizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG). A primeira etapa da competição está prevista para começar em 21/4, mobilizando jovens talentos em todo o estado.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, celebra o marco e destaca o impacto social do Jemg. “Esse recorde é fruto de um trabalho sério e comprometido do Governo de Minas com a educação e o esporte. O Jemg transforma vidas e abre portas para o futuro de milhares de estudantes-atletas, incentivando novos talentos”.

ESPORTE E OPORTUNIDADE

O Jemg tem sido um divisor de águas na vida de muitos jovens, como Natália de Andrade, que foi medalhista em 2017. “O Jemg foi um ponto de virada muito grande na minha vida, porque eu comecei a ver o esporte como uma possibilidade profissional. Na faculdade, eu tive o esporte como um dos principais norteadores da minha caminhada profissional”, conta.

Outro exemplo é o da atleta paralímpica Ana Elisabela, que disputou a modalidade goalball na edição de 2024. “O esporte mudou tudo na minha vida, me ajudou a socializar mais com as pessoas. Para mim, é uma alegria estar no esporte e fazer o que eu amo”, conta a estudante de Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Para os treinadores, a competição também é um diferencial na formação de jovens atletas. “Como professor, pude mostrar para meus alunos a importância dos jogos escolares. O Jemg é extraordinário. Já pude acompanhar outras vezes e é impressionante como cada edição fica ainda melhor”, comenta Jean Soares, técnico de luta olímpica de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Minas Gerais (RMBH).

INCLUSÃO E DIVERSIDADE ESPORTIVA

Aberto a estudantes-atletas de 12 a 17 anos, o Jemg conta com 32 modalidades esportivas, sendo 18 olímpicas e 14 paralímpicas. Além do goalball e luta olímpica, outras modalidades também estão incluídas, como atletismo, basquete, bocha, ciclismo, futebol e ginástica artística.

Para o secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga, o recorde de inscrições demonstra o poder transformador que o esporte pode ter na vida de nossos jovens. “Os Jogos Escolares são mais do que uma competição, eles representam uma oportunidade valiosa para os estudantes-atletas desenvolverem habilidades essenciais, como trabalho em equipe, disciplina e resiliência”.

“O esporte proporciona um ambiente no qual os estudantes aprendem a lidar com desafios, respeitar regras e, sobretudo, a valorizar o esforço coletivo em busca de um objetivo comum”, analisa Alvarenga.

PASSAPORTE PARA O FUTURO

O Jemg também é porta de entrada para competições nacionais. A competição serve como classificatória para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), os Jogos da Juventude (Jjuv) e as Paralimpíadas Escolares, garantindo aos atletas mineiros visibilidade e oportunidades para seguir carreira no esporte. A competição é realizada pela Subsecretaria de Esportes (Subesp) da Sedese, em parceria com a SEE-MG, e tem execução técnica da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).