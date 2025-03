No próximo domingo (16), o principal cartão-postal de Ipatinga será o ponto de largada de uma corrida que já está se tornando tradicional na cidade: Rotary na Corrida contra a Pólio. Esta é a 3ª edição do evento, que reforça ainda mais a temática em prol das campanhas de vacinação e erradicação da Poliomielite. Assim como em anos anteriores, a Prefeitura de Ipatinga marca presença não só como apoiadora, mas com ações voltadas para a saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará postada nas proximidades do Parque da Ciência, onde serão disponibilizados diversos serviços, como teste rápido de HIV, sífilis, dengue e tuberculose; aferição de pressão e glicemia capilar; orientação sobre educação em saúde e melhoria da qualidade de vida; ações de prevenção às arboviroses; instruções sobre o cuidado com a saúde bucal; incentivo à adoção de animais; distribuição de hipoclorito de sódio para a limpeza de superfícies, lavagem de verduras e purificação de água para consumo humano; jogos educativos para crianças e adolescentes, e farmácia verde.

O evento ainda contará com a presença do Vacimóvel, novo veículo adaptado da Secretaria de Saúde de Ipatinga, que foi especialmente equipado para fazer campanhas itinerantes, levando as vacinas diretamente às comunidades e atendendo locais de maior vulnerabilidade e dificuldade de deslocamento. No local, estará disponível a atualização do cartão de vacinação para todas as idades. Quem também estará na corrida, como em anos anteriores, será o Zé Gotinha. O Mosquitão da Dengue também participará.

“A Prefeitura de Ipatinga tem o orgulho de apoiar eventos como este, que não só promovem a prática esportiva, mas também conscientizam a população sobre a importância da vacinação e da prevenção. A luta contra a Poliomielite é uma causa de todos nós e a nossa participação nesse evento reforça nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da nossa cidade”, assinalou o chefe do Executivo.

CORRIDA

A corrida é uma iniciativa do Rotary Club de Ipatinga e tem produção da Pace3. Conta com o patrocínio de diversas empresas da região e apoio da Prefeitura de Ipatinga. Além do circuito de 5km, haverá também a caminhada de 3km, com concentração, largada e chegada no Parque Ipanema. A programação começa com um aquecimento a partir das 7h40, seguindo-se a largada da caminhada e corrida às 8h. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação.

CORRIDINHA KIDS

Haverá também a “Corridinha Kids”, destinada às crianças. A inscrição será realizada no dia e local do evento, e os interessados devem levar um litro de leite. A participação dos pequenos será antes da cerimônia de premiação.

ROTARY E A LUTA CONTRA A PÓLIO

O Rotary, que tem como lema oficial “Dar de Si Antes de Pensar em Si”, é uma rede global de líderes de negócios e profissionais que se unem para gerar mudanças positivas e duradouras em suas cidades e pelo mundo. Por meio de projetos sustentáveis em diversas áreas, como alfabetização, paz, saúde e recursos hídricos, o clube de serviços procura maneiras de criar um mundo melhor. O Rotary trabalha para erradicar a pólio há décadas.

A DOENÇA

Poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por vírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes. Em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores.