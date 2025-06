Fé, caridade e espírito esportivo estarão em campo na próxima segunda-feira, 30 de julho, em Ipatinga. Uma partida beneficente de futebol, organizada por sacerdotes da cidade, será realizada com o objetivo de arrecadar alimentos destinados a famílias assistidas pela Sociedade São Vicente de Paulo.

O evento reunirá duas equipes lideradas por padres: de um lado, o time do padre Paulo Leal, da Paróquia São Pedro (bairro Limoeiro); do outro, o time do padre Alexandre, da Paróquia Cristo Rei (Centro). Cada sacerdote convocou amigos e fiéis para participar do jogo, promovendo um momento de confraternização e solidariedade.

A partida será realizada no Campo do Iguaçu, e todos os alimentos arrecadados serão doados à entidade vicentina, que atua no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

SOLIDARIEDADE EM CAMPO

O jogo inicia às 19h, com entrada gratuita para todos os públicos. A única recomendação é levar 1 kg de alimento não perecível. A partida será uma oportunidade para reunir fiéis, moradores e comunidades das paróquias em um gesto concreto de amor ao próximo.

“A ideia de fazer o futebol solidário surge a partir de uma percepção do quanto o povo de Ipatinga gosta de esporte. Então, decidimos unir fé, esperança e caridade”, explica o Padre Paulo Leal.

MOMENTO DE LOUVOR

O padre Paulo Leal, que também é cantor, realizará um show especial de músicas católicas ao final do jogo. O momento de louvor pretende emocionar e inspirar o público em uma noite de solidariedade e união.

A iniciativa também busca incentivar o espírito esportivo, o companheirismo e o amor de Cristo entre os participantes. Toda a alimentação arrecadada será destinada [à Sociedade São Vicente de Paulo, entidade que há décadas auxilia famílias carentes.

PÉ E CORAÇÃO QUENTES

Torcedor do Cruzeiro, o padre Paulo Leal já celebrou missa na Toca da Raposa II e afirma: “O Cruzeiro está indo bem por ocasião da Santa Missa que celebrei. Joguei sal grosso, água benta, fiz oração de renúncia, abençoei a Toca II inteira. Por isso, o time tá voando desse jeito”.

O encontro entre os amigos do padre Paulo (@padrepauloleal) e os amigos do padre Alexandre (@pe.alexandre_) conta com o apoio da Comunidade Católica Deus Existe (@comunidadedeusexiste).