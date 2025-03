Ipatinga se prepara para um grande evento esportivo neste domingo, 23 de março, com a realização da Corrida dos 60 anos do Clube Morro do Pilar. Com um percurso de 5 km e largada prevista para as 8h, a competição contará com a participação de corredores de diferentes faixas etárias, promovendo esporte, saúde e superação.

A edição deste ano tem um apoio especial: a Tríade Fibra, provedora de internet reconhecida na região, é a patrocinadora oficial do evento. Além do incentivo ao esporte, a empresa marcará presença com uma equipe de colaboradores, interagindo com o público e levando seu mascote para animar os participantes, especialmente as crianças.

De acordo com Fernanda Costa, gerente administrativa da Tríade Fibra, a ação reforça o compromisso da empresa com a comunidade. “Nosso compromisso vai além da conexão digital. Queremos estar cada vez mais próximos da comunidade, incentivando iniciativas que promovam qualidade de vida e bem-estar. A corrida representa exatamente o que valorizamos: velocidade, resistência e superação”, destacou.

Com essa parceria, a Tríade Fibra reafirma seu papel como apoiadora de eventos que fazem a diferença, promovendo interação, conexão e um dia repleto de energia dentro e fora da pista. A expectativa é de uma grande participação da comunidade, consolidando a corrida como um dos eventos esportivos mais importantes da cidade.