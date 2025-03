No próximo domingo (16), a partir das 8h, o Parque Ipanema, em Ipatinga, será palco da Corrida contra a Pólio 2025, um evento que alia esporte e solidariedade na luta pela erradicação da poliomielite. A iniciativa tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância da vacinação, reforçando o compromisso com a eliminação da doença.

Uma das patrocinadoras do evento é a Tríade Fibra, empresa referência em telecomunicações no Vale do Aço, que reafirma seu engajamento em ações sociais. Durante a corrida, a marca marcará presença com sua equipe e seu mascote oficial, promovendo interação com o público. Os participantes poderão tirar fotos e se envolver com a iniciativa, estreitando o vínculo entre a comunidade e a empresa.

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença grave, mas prevenível por meio da vacinação. A Corrida contra a Pólio 2025 reforça essa mensagem, incentivando a sociedade a se mobilizar pela imunização e pelo combate à enfermidade.

“Acreditamos que participar de eventos como a Corrida contra a Pólio significa estar próximo da comunidade, apoiando causas essenciais e fortalecendo nosso compromisso social. Queremos que cada participante sinta que, juntos, estamos construindo um futuro mais saudável e conectado.” – Fernanda Costa, gerente administrativa da Tríade Fibra.

Serviço:

Evento: Corrida contra o Pólio 2025

Data: 16 de março de 2025

Horário: 8h

Local: Parque Ipanema, Ipatinga