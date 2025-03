Os atletas do vôlei de praia da Usipa estarão em quadra neste final de semana (15 e 16), para disputar a 2ª Etapa do Circuito Mineiro de Vôlei de Praia, que será realizada na Arena da Mata do Horto, em Ipatinga. A competição contará com as categorias Sub-19 e Adulto Elite, nos naipes masculino e feminino, reunindo mais de 90 atletas em busca do lugar mais alto do pódio.

O evento também será palco da Seletiva Sub-19, no dia 16 de março, que definirá os atletas que representarão Minas Gerais no Campeonato Brasileiro de Seleções. Para os atletas da Usipa, a competição é uma importante fase de preparação para os desafios do Circuito Brasileiro de Seleções e do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), que ocorrerão ao longo do ano.

REPRESENTAÇÃO

A equipe usipense será representada pelos atletas Ana Caroline e Martina Favalli, na categoria Sub-19 Feminino, Arthur Lima/Matheus Costa, Thallys Henrique, Kauã Borges/Samuel da Silva, Matheus Benício/Ryan Fabre, Guilherme Augusto, Kayk Félix no Sub-19 masculino e por Igor Pereira, João Pedro, Kássio Delogo, na categoria Adulto Elite Masculino.

O coordenador de voleibol da Usipa, Deivid Alves, ressaltou a importância da participação dos atletas no evento. “O Circuito Mineiro de Vôlei de Praia é uma excelente oportunidade para nossos atletas adquirirem experiência e ritmo de competição. Estamos confiantes de que essa preparação resultará em bons desempenhos nos torneios nacionais”.

Os jogos acontecerão no sábado (15) das 15h às 21h e no domingo (16) das 7h às 18h. A entrada é gratuita, e quem desejar contribuir pode levar um quilo de alimento não perecível.