A equipe de judô da Usipa embarca nesta semana para Salvador (BA), onde disputará o Campeonato Brasileiro Regional III de Judô. A competição acontece entre os dias 28 e 30 de março e reúne atletas de alto rendimento da modalidade.

A delegação usipense será composta por 13 judocas, que entrarão no tatame em busca de medalhas e experiência em uma das competições mais importantes do calendário nacional. Os atletas estarão sob a orientação dos técnicos Hevilmar Rocha e Ramoni Toledo, que têm preparado a equipe com treinos intensivos para enfrentar os desafios do campeonato.

O coordenador e técnico de judô da Usipa, Hevilmar Rocha, destaca a importância da competição para os atletas: “O Campeonato Brasileiro Regional III é uma grande vitrine para nossos judocas, proporcionando a oportunidade de enfrentarem adversários de alto nível e adquirirem experiência. Estamos confiantes no potencial da equipe e esperamos bons resultados.”

A participação da equipe da Usipa no evento reafirma o compromisso do clube com o desenvolvimento do judô e a formação de atletas para competições de alto rendimento. Os judocas seguem confiantes para representar o clube e buscar grandes conquistas na competição.