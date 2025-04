Os atletas Igor Pereira e Gustavo Henrique, da equipe de vôlei de praia da Usipa, embarcam para mais um grande desafio no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-21. A competição será realizada entre os dias 4 e 6 de abril, em Saquarema, no Rio de Janeiro, reunindo as melhores duplas da categoria no país.

Com uma preparação intensa, Igor e Gustavo chegam confiantes para representar a Usipa na competição nacional. A dupla tem se destacado em torneios regionais, demonstrando uma sintonia cada vez maior dentro de quadra. Além da parte técnica, o trabalho físico e mental tem sido intensificado para garantir um desempenho consistente ao longo do torneio.

A competição, conhecida pelo alto nível técnico, será uma oportunidade valiosa para os atletas aprimorarem suas habilidades e ganharem experiência em disputas de alto rendimento. “Estamos trabalhando neste brasileiro para poder nos preparar ainda mais para o Campeonato Brasileiro Interclubes e o Circuito Mineiro. Sabemos que é uma competição difícil, com um padrão de jogo muito alto. Mas nossos atletas vêm treinando pesado e evoluindo a cada etapa dos jogos na nossa região”, destaca o coordenador de vôlei da Usipa, Deivid Alves.

A participação dos atletas reforça o compromisso do clube com o desenvolvimento do vôlei de praia e com a formação de talentos para o cenário esportivo brasileiro. A competição em Saquarema também será um termômetro para medir o nível da equipe e identificar pontos de aprimoramento visando os próximos desafios.

A Usipa segue investindo na estrutura e na preparação de seus atletas, consolidando-se como uma das principais referências na formação de jogadores de vôlei de praia no estado.