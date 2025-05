A Usipa iniciou, em parceria com a Prefeitura de Ipatinga, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer (Fumdel), o Projeto Saúde e Movimento. A iniciativa visa ampliar o acesso da comunidade à prática esportiva e promover a qualidade de vida da população ipatinguense. Ao todo, o projeto oferece 190 vagas gratuitas, distribuídas entre a sede da Usipa e o Recanto Ideal Clube – RIC.

Na Usipa, serão disponibilizadas 30 vagas para atletismo, 30 para hidroginástica e 10 para voleibol. Já no RIC, unidade 2 da Usipa, localizado no bairro Ideal, o projeto contempla 10 vagas para futsal, 70 para hidroginástica e 40 para natação.

Os interessados em participar das atividades na Usipa devem procurar os departamentos de esportes do clube para agendar uma aula experimental. Já para os interessados nas modalidades oferecidas no RIC, o atendimento é feito diretamente na secretaria da unidade.

De acordo com o gerente de esportes da Usipa, Josias Alves, o projeto reforça o compromisso social da instituição com a democratização do esporte. “Estamos muito satisfeitos em dar início ao Projeto Saúde e Movimento, que chega como uma importante ferramenta de inclusão social e promoção da saúde. A parceria com o Fumdel possibilita o acesso gratuito à prática esportiva para pessoas de diferentes idades, estimulando hábitos saudáveis e o bem-estar da população. A Usipa tem orgulho de ser parte dessa transformação”.

As aulas começam nesta terça-feira, 20 de maio, e as vagas estão sendo preenchidas de acordo com a disponibilidade de cada modalidade e núcleo. O Projeto Saúde e Movimento é uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar ou retomar atividades físicas com acompanhamento profissional e estrutura de qualidade.