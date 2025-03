A Usipa estará representada na Copa Brasil Loterias Caixa de Marcha Atlética, que será realizada no dia 9 de março, no campus da Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo/SP. A equipe usipense contará com três atletas na competição, que vale vaga para a Copa Pan-Americana de Marcha Atlética, marcada para maio de 2025, no Equador.

Os atletas que representarão a Usipa são: Raissa e Estefani, que competirá nos 5 km da categoria Sub-18; Thabata Santiago, que disputará os 10 km da categoria Sub-20; e Kaleb Santiago, que participará dos 5 km da categoria Sub-16. A equipe será comandada pela treinadora Euzinete Reis.

Para garantir a convocação para a seleção brasileira e disputar a Copa Pan-Americana, os atletas precisam alcançar tempos que os coloquem entre os cinco melhores sul-americanos da modalidade.

A treinadora e coordenadora de Atletismo da Usipa, Euzinete Reis, destaca o intenso trabalho de preparação dos atletas e demonstra confiança no desempenho do grupo. “ Temos um grupo dedicado, que vem evoluindo a cada treino. Essa competição será uma grande oportunidade para eles testarem contra os melhores do país. Independentemente do resultado, a experiência adquirida será fundamental para o crescimento de cada um deles na marcha atlética.Nossas expectativas são boas, pois os atletas estão bem treinados. A preparação começou em novembro de 2024, com um planejamento voltado para essa competição tão importante.”

A Copa Brasil Loterias Caixa de Marcha Atlética reunirá os principais talentos da modalidade no país e será um momento decisivo para os atletas que almejam uma vaga no cenário internacional da marcha atlética.

A Usipa segue investindo no desenvolvimento da modalidade, proporcionando estrutura e treinamento de alto nível para seus atletas em busca de conquistas expressivas no cenário nacional e internacional.

Os atletas que irão disputar a Copa Brasil de Marcha Atlética fazem parte do CBC e do Projeto Centro de Formação de Atletas da CBAt.