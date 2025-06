Exclusivo para assinantes Premium: Clique agora e faça sua assinatura! acesso ilimitado a todas as matérias e vídeos do Portal Carta de Notícias, sem nenhuma restrição. Seja um leitor VIP e esteja sempre à frente, recebendo informação de qualidade, em primeira mão, direto no seu dispositivo. Login if you have purchased

Em Minas Gerais, os principais aeroportos regionais receberão melhorias do Governo Federal. Ipatinga (Aeroporto Regional do Vale do Aço), Governador Valadares, Paracatu, Varginha e Divinópolis são as localidades contempladas. Serão feitos...