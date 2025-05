O Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), no centro de Belo Horizonte, inaugura, nesta quinta-feira (15), um novo espaço voltado ao atendimento de passageiros.

Localizada no mezanino, a estrutura funcionará 24 horas por dia e oferecerá mais conforto, conveniência e serviços diferenciados aos usuários do terminal, que recebe mais de 20 mil pessoas por dia em períodos de pico.

O Tergip é administrado pela empresa Terminais BH, por meio de contrato firmado com o Governo de Minas, via Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra). Com a novidade, a rodoviária passa a contar com um diferencial competitivo e de hospitalidade no mercado nacional de transporte terrestre.

“Essa entrega é mais um exemplo de como as concessões têm gerado resultados positivos. Estamos modernizando os serviços, qualificando a experiência dos passageiros e colocando Minas, mais uma vez, na vanguarda do país”, destaca o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno.

SOBRE A SALA

O espaço é operado por uma empresa privada. A proposta atende à demanda crescente de passageiros que migram do modal aéreo para o rodoviário, mas que não abrem mão de conforto, exclusividade e segurança enquanto aguardam o embarque.

“A Sala VIP BH é resultado de uma parceria que valoriza o passageiro e entende a rodoviária como um espaço de acolhimento, conforto e inovação. Ao ceder a área para implantação desse projeto, reforçamos nosso compromisso com a melhoria contínua da experiência de quem passa pelo terminal”, afirma a diretora executiva da Terminais BH, Vanessa Costa.

Climatização, buffet completo, sofás de couro, estações de trabalho com wi-fi e tomadas, TVs com programação própria, duchas, banheiros modernos e até quartos privativos para descanso ou cochilos rápidos fazem parte do novo ambiente, que funcionará 24 horas por dia. A permanência será limitada a três horas, com possibilidade de prorrogação mediante pagamento adicional.

O acesso ao espaço poderá ser feito de diversas formas: diretamente no local, por meio de passes avulsos; ou por parcerias com empresas de ônibus, bancos, bandeiras de cartões de crédito, agências de turismo e plataformas de relacionamento.