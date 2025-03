O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), celebrou o fortalecimento da malha aérea internacional com o anúncio da retomada dos voos diários da TAP entre Belo Horizonte e Lisboa a partir de abril. A novidade foi divulgada nessa quinta-feira (13), durante a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, reforçando Minas Gerais como um destino estratégico para o mercado europeu.

Atualmente, a TAP opera seis voos semanais na rota, exceto às quintas-feiras. Com a retomada da frequência diária, a expectativa é impulsionar o turismo, os negócios e a troca cultural entre Minas Gerais e Portugal.

“A ampliação das frequências da TAP fortalece a conexão de Minas Gerais com Portugal e toda a Europa. Essa expansão consolida nosso estado como um destino internacional, promovendo oportunidades para o turismo, a economia criativa e o setor empresarial”, afirmou o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.

Carlos Antunes, diretor da TAP para Brasil e América do Sul, ressaltou o compromisso da companhia aérea com Minas Gerais: “Mina faz parte da TAP e a TAP faz parte de Minas. Estamos ligando Lisboa a Belo Horizonte com voo direto há 17 anos e transportamos cerca de 170 mil passageiros nessa rota no último ano. Apostamos fortemente no potencial turístico de Minas, um Brasil espetacular de gastronomia, história e cultura.”

Durante o evento, os visitantes tiveram uma experiência da Cozinha Mineira em uma Cozinha Viva, com a participação das chefs Carol Fadel e Maria Clara Magalhães, reforçando a gastronomia como um dos pilares do turismo mineiro.