A contagem regressiva já começou para o 32º Festival da Banana de Ipatinga, que acontece nos dias 5 e 6 de abril na acolhedora comunidade rural do Pedra Branca. Esta festa tradicional é mais do que um evento: é uma celebração vibrante da identidade cultural e da história de um dos bairros mais antigos da cidade, resgatando as raízes de Ipatinga enquanto impulsiona a economia local, valoriza a cultura e promove o turismo rural. O festival dá início às festividades do 61º aniversário de emancipação do município, cuja programação oficial deve ser divulgada nos próximos dias.

Anualmente, o Festival da Banana atrai centenas de visitantes em busca de diversão, gastronomia típica e uma experiência única marcada pela hospitalidade dos moradores e pela beleza natural da região. Em 2025, mais uma vez a programação está repleta de atrações, incluindo shows regionais e, claro, delícias culinárias à base de uma das frutas mais queridas do planeta.

A 32ª edição do festival traz uma novidade especial: o cortejo do Boi Balaio, uma tradição popular transmitida de geração em geração, que será protagonizada pelos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Hermes de Oliveira Barbosa, encantando o público com sua autenticidade e energia.

No palco montado na área do campo de futebol do Pedra Branca, uma diversidade de artistas promete animar os dois dias de festa. No sábado, 5 de abril, a abertura oficial acontece às 18h30 com o cantor Gabriel Reis, seguindo-se as apresentações da dupla Rubens Soares e Robson Klein e de Jhon e seus teclados. O ponto alto da noite fica por conta da dupla capixaba “Os Gargantas de Ouro”, que encerra o primeiro dia de festa.

Já no domingo, 6 de abril, a programação recomeça às 14h com som mecânico, preparando o clima para a apresentação do Boi Balaio. Na sequência, quatro artistas locais sobem ao palco: Marquin do Cavaco, Félix Monteiro, Gleydsson Heleno e Aguilar Júnior, garantindo música de qualidade e animação até o fim da tarde.

Com entrada gratuita, o 32º Festival da Banana é uma iniciativa da Associação de Moradores do Pedra Branca, realizada em parceria com a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel).