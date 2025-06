A 35ª Expo Usipa será uma edição especial e comemorativa, marcada por inovações, novos espaços e experiências que vão além dos negócios. Em 2025, a maior feira de negócios, indústria, comércio e serviços de Minas Gerais reforça seu compromisso com a geração de oportunidades e também com o entretenimento e o bem-estar dos visitantes.

Com uma estrutura pensada para oferecer conforto, variedade e momentos de descontração, o espaço gastronômico reunirá uma seleção de opções culinárias e apresentações musicais de artistas locais. Trata-se de uma oportunidade única para aproveitar o melhor da cultura regional enquanto se participa de uma feira que conecta empresas, profissionais e o público em geral.

Para o presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita, o espaço gastronômico é uma ação que reforça o caráter plural da feira: “A Expo Usipa está completando 35 edições com um olhar voltado para o futuro. O espaço gastronômico é um reflexo dessa evolução, ao reunir cultura, entretenimento e relacionamento em um só ambiente. É um presente para o público e também para os expositores, que contam com um evento ainda mais dinâmico e acolhedor”.

A gerente da Expo Usipa, Luiza Elizabete, ressalta que o espaço gastronômico fortalece a proposta de oferecer uma feira multiexperiencial:”Estamos preparando uma edição especial em todos os sentidos, e o espaço gastronômico é um dos destaques. Ele complementa a programação técnica e empresarial com momentos de descontração e convivência. É uma maneira de valorizar também os talentos regionais e oferecer aos nossos visitantes uma experiência completa, do início ao fim da feira”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DA 35ª EXPO USIPA:

Quarta-feira (09/07): Marcone e Diego

Quinta-feira (10/07): Pedro Henrique e Antero

Sexta-feira (11/07): Banda Gertrudes e Pamela Franco

Sábado (12/07): Pagode Pretexto

A 35ª Expo Usipa será palco de negócios e também de celebração, valorizando talentos regionais e promovendo a integração entre visitantes e expositores.

Para visitar a Expo Usipa 35 anos, acesse o site www.expousipa.com, faça seu credenciamento e retire gratuitamente seu passaporte.

A 35ª Expo Usipa é realizada pela Usipa e Usiminas, com o patrocínio do CRT-MG, HC Indústria Mecânica, Sicoob Vale do Aço, Vale, Acionac, Convaço, RAW Tex.