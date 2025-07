O 20º Arraiá d’Ajuda já tem data marcada: será no sábado, dia 26/07, às 19h, no bosque da Fundação Aperam Acesita. A festança vem com muita solidariedade, quadrilha, diversão, comidas típicas, brincadeiras, quadrilha e sorteio de brindes. Os ingressos já estão à venda na recepção da Fundação Aperam, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h30 às 17h. Mais informações: (31) 3849-7744.

Shows com a dupla sertaneja Pedro e Simoncello, apresentação da Banda Brasil Excepcional, da Apae Timóteo, quadrilha da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo e a estreia da Orquestra de Viola Caipira Sons da Terra. Formada pelos alunos das oficinas de viola caipira, a Orquestra é conduzida pelo músico e professor Hyuri Luna, com o apoio da Fundação Aperam Acesita.

Incentivando a colaboração e a solidariedade, o Arraiá d’Ajuda é realizado pela Fundação Aperam Acesita com o objetivo de envolver voluntários, colaboradores da Aperam e seus familiares, e organizações sociais como parceiras para a realização do evento, fornecendo as comidas típicas e bebidas. Toda renda arrecadada será revertida para as atividades das próprias entidades participantes.

Em 2025, são parceiras do Arraiá d’Ajuda as entidades Associação Desportiva da Criança e do Adolescente do Bairro Ana Moura, Associação de Agricultores Familiares de Timóteo (Agrifat), Apae Timóteo, Educandário Amélie Gabrielle Boudet, Gruparkinson – Instituto Parkinsoniano e de Doenças Neurológicas Degenerativas, Lojas Maçônicas de Timóteo e Fraternidade Feminina e Paróquia São Francisco de Assis de Timóteo.