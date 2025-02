A Via das Artes se prepara para transformar as ruas de Belo Horizonte em um grande palco a céu aberto durante o Carnaval. Com uma programação que valoriza os blocos carnavalescos como as verdadeiras estrelas da festa, as avenidas serão sonorizadas ao longo do dia para que todos possam mergulhar na vibração contagiante da folia. À noite, a festa continua com atrações complementares, criando uma experiência contínua e diversificada para os foliões.

A proposta da Via das Artes é unir tradição e inovação, respeitando os horários dos blocos enquanto expande as possibilidades de diversão com programações noturnas diversificadas. Com uma curadoria que vai da folia carnavalesca ao universo eletrônico, passando por performances poéticas e circenses, o evento reafirma Belo Horizonte como um dos grandes polos do Carnaval de rua do Brasil.

“A Via das Artes totalmente sonorizada e com diversas expressões artísticas ganhando evidência nesse Carnaval, além da música, reforça o nosso compromisso com a realização do Carnaval mais cultural de todos os tempos”, explica Sérgio Rodrigo Reis, presidente da Fundação Clóvis Salgado.

O Instituto Cultural Aurum é responsável pela produção artística do projeto Via das Artes, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerias (Codemge), Fundação Clóvis Salgado e Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (APPA). A iniciativa é do Governo de Minas Gerais, realizada por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), para promoção do Carnaval da Liberdade 2025, e integra dentro do AMA – Ano Mineiro das Artes, programa da Secult.

VIRADA ELETRÔNICA

Entre os eventos mais aguardados está a Virada Eletrônica na Via das Artes Amazonas, que acontecerá na segunda-feira, 3/3, das 20h às 6h. Sob o comando do jornalista e apresentador Zeca Camargo, o evento inédito atenderá ao público que busca uma programação vibrante na madrugada, reunindo os principais DJs e VJs da cena eletrônica de Belo Horizonte. O repertório trará um mix de música eletrônica com a tradição do carnaval mineiro, performances circenses e projeções visuais, garantindo uma experiência única e imersiva.

A programação da Virada Eletrônica inclui apresentações coletivas de DJs, performances circenses e sets variados que transitam entre House, Techno, EDM e Chill-out, além de ritmos variados incluindo pop, funk e brasilidades, criando uma fusão de ritmos e visuais para manter a energia até o amanhecer. A proposta integra o plano anual do coletivo Quarteirão Eletrônico, que propõe uma reflexão sobre as boates e clubes ao redor do mundo que estão encerrando suas atividades devido à crise provocada pela pandemia.

CARNAVAL MULTICULTURAL

Poesia, artes gráficas, digitais e circenses fazem da Via da Artes a manifestação mais cultural no Carnaval de todos os tempos. Além da extensa programação musical, o Carnaval da Liberdade ganha um amanhecer singular em 2025 com a Alvorada Poética da Via das Artes.

A programação acontece na segunda-feira (1/3), das 5h às 6h da manhã, com intervenções ao vivo na avenida Amazonas, transformando o despertar carnavalesco em um grande recital ao ar livre, unindo literatura, música, teatro e artes visuais. Neste ano, a homenageada é Adélia Prado, poeta que traduz a mineiridade em versos que transitam entre o cotidiano e o sagrado.

Outra vertente do evento é a Trupe do Carnaval, uma performance multilinguagem que combina literatura, dança, circo, slam e música, também em homenagem a Adélia Prado, cuja direção é de Marcelino Xibil. A poesia se materializa em movimento, cores e ritmo, explorando as ruas como palcos vivos de expressão e reflexão.

ARTE POR TODA A CIDADE

A cidade também será tomada por manifestações artísticas que ampliam os horizontes da experiência carnavalesca. As vias se transformarão em galerias ao ar livre, com telas gigantes assinadas por artistas mineiros, sob curadoria de Juliana Flores.

No total, serão 41 obras distribuídas por três avenidas, trazendo interpretações visuais do Carnaval de BH. As artes visuais também tomarão os prédios da cidade, com projeções noturnas em grandes fachadas laterais de diversos prédios da cidade. Essas intervenções visuais trarão imagens que celebram a poesia e a musicalidade do Carnaval, reafirmando a cidade como um espaço de cultura pulsante, dia e noite.