A partir desta quinta-feira (22), o Shopping Vale do Aço abre inscrições para as oficinas do circuito infantil SVA Kids, uma programação especial que promete entreter e estimular a criatividade de crianças de 3 a 12 anos durante os fins de semana. Gratuitas, as oficinas serão realizadas sempre aos sábados e domingos, em dois turnos: das 15h às 16h e das 16h às 17h, na Sala 110, no primeiro piso do centro de compras.

O projeto tem início neste sábado (24) e se estende até o fim de julho. A cada final de semana, até 50 crianças poderão participar das atividades — divididas em duas turmas de 25 participantes. As inscrições devem ser feitas sempre às quintas-feiras pela plataforma Sympla, com vagas limitadas. Todo o material necessário para as oficinas será fornecido gratuitamente pelo shopping.

Segundo a gerente-geral do Shopping Vale do Aço, Elenice Nascimento, a iniciativa reforça o papel do empreendimento como um espaço de convivência e formação.

“Essa é uma forma de proporcionar momentos únicos para as crianças, fortalecendo ainda mais nosso compromisso com a população e com o entretenimento de qualidade. Nós somos mais do que um centro comercial, somos também um espaço de experiências, aprendizados e conexão entre as famílias”, afirmou.

Durante as atividades, as crianças serão acompanhadas por monitoras especializadas, garantindo acolhimento e segurança. A presença de pais ou responsáveis é obrigatória durante toda a oficina.

Primeiras oficinas confirmadas:

24/05 (sábado) – Galáxia no Pote

25/05 (domingo) – Fábrica de Massinha de Nuvem

31/05 (sábado) – Pintura de Tela

01/06 (domingo) – Oficina de Slime

07/06 (sábado) – Pintura de Gesso

08/06 (domingo) – Personalização de Balões

14/06 (sábado) – Quebra-Cabeça

15/06 (domingo) – Oficina de Cupcake

21/06 (sábado) – Customização de Chapéu de Palha

22/06 (domingo) – Espantalho de Colher de Pau

28/06 (sábado) – Jardinagem

29/06 (domingo) – Colorindo a Caneca

A programação para o mês de julho será divulgada nas próximas semanas.

Serviço:

Evento: Circuito de Oficinas Infantis – SVA Kids

Local: Sala 110 – 1º piso do Shopping Vale do Aço

Período: De 24 de maio a 27 de julho (sábados e domingos)

Horários: 15h às 16h e 16h às 17h

Faixa etária: Crianças de 3 a 12 anos (acompanhadas por responsáveis)

Vagas: 50 por dia

Inscrições: Gratuitas via Sympla, abertas toda quinta-feira

Informações: www.shoppingvaledoaco.com.br