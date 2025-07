O mês de julho, conhecido pelas férias escolares, está repleto de atrações artísticas nos espaços culturais do Instituto Usiminas, em Ipatinga. São diversas opções de entretenimento para unir pais e filhos em torno de programações reconhecidas nacionalmente, e que chegam ao Vale do Aço com ingressos vendidos a preços populares, a partir de R$ 15. Essa iniciativa é patrocinada pela Usiminas, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais.

O primeiro espetáculo da temporada de Férias no Instituto Usiminas é “Wandinha – O Musical”, no dia 13 de julho. A peça, que faz homenagem à série de grande sucesso no streaming, revela grandes surpresas. Mensagens como o significado do amor e o aprendizado na convivência com pessoas diferentes prometem encantar o público, tudo isso com o humor característico da Família Adams.

No dia 19 será a vez do show “A Guitarra Mágica”. Essa é uma adaptação para o público infantojuvenil da ópera “A Flauta Mágica”, uma das obras mais populares do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Nesta versão, várias músicas foram adaptadas para o estilo rock, recebendo instrumentos modernos como guitarra, baixo e bateria. O musical conta a história de dois jovens amigos, Tamino e Papageno, que são transportados para dentro de um jogo de fliperama. Para voltar ao mundo real, eles terão que passar por diversos desafios com a ajuda de uma guitarra mágica.

Uma adaptação do clássico Rei Leão chega ao Centro Cultural Usiminas, no dia 27 de julho. Essa história, que marcou gerações com animações e filmes live action, dessa vez será contada no Teatro, tendo uma combinação de figurinos deslumbrantes, cenários imersivos e músicas interpretadas ao vivo. O espetáculo não apenas promete oferecer entretenimento, mas também uma experiência cultural enriquecedora para pessoas de todas as idades.

CHICO BUARQUE

No espetáculo Para Chicos, dia 2 de agosto, a palhaçaria e a MPB ganham destaque. O show traz para cena canções clássicas de Chico Buarque, feitas para o universo circense. No repertório também estão presentes canções feitas para a trilha do espetáculo “O Circo Místico”, além das canções feitas para o espetáculo de teatro “Os Saltimbancos”. A apresentação conta ainda com o estudo de movimento conduzido pela bailarina Eliatrice Gischewski. A dramaturgia brinca com duas atmosferas corporais, a da bailarina e da palhaça, cada uma com movimentos que têm a expectativa de mexer com o público de um jeito diferente.

PRINCESAS

Fechando a temporada de férias com chave de ouro, o Teatro do Centro Cultural Usiminas será o ponto de encontro para uma viagem ao mundo dos contos de fadas. Em “As Princesas”, dia 3 de agosto, Branca de Neve, Elsa, Bela, Ariel e Cinderela ganham vida. Juntas, elas não apenas narram suas histórias, mas também cantam as músicas icônicas que embalam o imaginário de gerações ao longo das últimas décadas.

COMBO FAMÍLIA

Uma das novidades para essa temporada de espetáculos de férias é o “Combo Família no Teatro”. Na promoção, é possível adquirir três ingressos por R$ 60, para uma mesma atração. “A intenção é que as famílias possam curtir as atrações juntas. Preparamos uma programação nesse período de férias escolares com muito carinho. Essa é uma forma de introduzir crianças, adolescentes e jovens ao mundo das artes. Esperamos que as pessoas possam desfrutar esse tempo de descanso se emocionando, rindo e se encantando com os espetáculos”, explica Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas.

Os ingressos individuais podem ser adquiridos a preços a partir de R$ 15. As vendas estão abertas na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, de quinta a sábado, das 10h às 20h, ou online em sympla.com.br/institutousiminas.

Serviço:

Férias no Instituto Usiminas

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Vendas: sympla.com.br/institutousiminas ou presencialmente na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas (de quinta a sábado, das 12h às 20h). Combo família: 3 ingressos por R$ 60 para a mesma atração.

Wandinha – O Musical

Data: 13/07 (domingo)

Horário: 17h

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

A Guitarra Mágica

Data:19/07 (sábado)

Horário:17h

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

O Rei Leão

Data:27/07 (domingo)

Horário: 17h

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Para Chicos

Data: 02/08 (sábado)

Horário: 17h

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

As Princesas

Data: 03/08 (domingo)

Horário: 17h

Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)