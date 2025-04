O trabalho incansável do homem do campo, que sustenta tradições e preserva a identidade cultural do interior, ganha destaque no Fest Rural Vale do Aço, que será realizado nesta sexta-feira (4) e sábado (5) no Parque Ipanema, em Ipatinga. Em sua primeira edição na região, o evento transforma uma área urbana em um palco vibrante para celebrar a vida rural, reunindo produtores, empreendedores e visitantes em uma imersão autêntica no universo do campo.

Com o objetivo de promover o turismo e cultura rural, a gastronomia típica e o empreendedorismo, o Fest Rural exalta a riqueza da produção local e a força das tradições regionais. Stands repletos de artesanatos, queijos, doces, biscoitos, bolos e caldos preparados por produtores do Vale do Aço e arredores prometem encantar o público. Além disso, cursos ao vivo de preparação de queijos e derivados, oferecidos em parceria com o sistema Faemg/Senar, destacam o conhecimento prático do homem do campo e sua contribuição para a qualidade dos produtos regionais.

Realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais do Vale do Aço (SPR Vale do Aço), com apoio da Prefeitura de Ipatinga, o Fest Rural é uma oportunidade de mostrar a força do campo dentro da cidade, valorizando quem produz e mantém viva nossa cultura, garante um dos organizadores. A programação diversificada inclui palestras, como a de sexta-feira, às 18h, sobre “A importância do IMA para o produtor rural”, ministrada pelo engenheiro agrônomo Tiago Henrique Pena Moreira, chefe do IMA de Ipatinga, e apresentações culturais, como o cantor e violeiro Hyuri Luna.

No sábado, o evento recomeça às 10h com um seminário sobre Turismo Sustentável, conduzido por membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). Às 12h, um encontro de carreiros e cavaleiros na Estação Maria Fumaça, seguido de um passeio pela avenida Roberto Burle Marx, reforça as raízes rurais. O encerramento fica por conta do grupo Violaço, que trará a essência da música sertaneja raiz para fechar o festival com chave de ouro.

Realizado em um espaço urbano como o Parque Ipanema e com entrada gratuita, o Fest Rural Vale do Aço cumpre um papel inovador ao aproximar a população da realidade do campo, evidenciando sua importância econômica e cultural. “É uma ponte entre o rural e o urbano, mostrando que o trabalho do produtor rural é essencial para todos nós. É uma satisfação para a administração municipal apoiarum evento que promete ser um marco para o Vale do Aço, unindo entretenimento, aprendizado e valorização da cultura do homem do campo em dois dias de celebração”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo (Semdetur), Dijalma Pires de Matos Barroso.