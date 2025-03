Ipatinga se prepara para receber, nos dias 4 e 5 de abril, o Fest Rural Vale do Aço, uma feira dedicada à valorização da cultura rural, do turismo e dos produtos locais. O evento acontece no Parque Ipanema e reunirá produtores da região, proporcionando ao público uma imersão autêntica no universo do campo.

Com uma programação diversificada, o festival contará com stands de produtos locais e gastronomia típica, destacando a riqueza da produção rural. Além disso, os visitantes poderão assistir a apresentações culturais, incluindo um show do Grupo Violaço e do cantor Yuri Luna, conhecidos por exaltar a música raiz brasileira.

Outro grande atrativo será o Encontro de Cavaleiros e Carreiros, reunindo amantes do campo em uma celebração das tradições rurais. Durante o evento, cavaleiros, amazonas e carreiros serão homenageados e receberão brindes especiais em reconhecimento às suas contribuições à cultura do interior.

O Fest Rural Vale do Aço conta com o apoio da Prefeitura de Ipatinga, do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), do SPR Vale do Aço e da Faemg/Senar, reforçando o compromisso com o fortalecimento do setor rural e da identidade cultural da região.