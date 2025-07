Um clima de saudosismo e proximidade tomou conta da Praça Matriz de Santana do Paraíso, durante a estreia do Festival Seresta na Praça. O evento, que tem como protagonistas músicos da terceira idade, emocionou o público com clássicos da música brasileira e atraiu pessoas de todas as idades, incluindo jovens que tiveram a oportunidade de conhecer um repertório que atravessa gerações.

O sucesso do primeiro encontro confirma a força do projeto, que mantém viva a tradição das serestas iniciadas ainda na década de 1970 por moradores do município. Os integrantes do grupo, amigos de infância que cultivam a música desde os tempos dos quintais, agora compartilham sua arte com toda a cidade em praças públicas e feiras livres.

PRAÇA CHEIA DE EMOÇÃO

Para Maria de Lurdes Lage Ramos, moradora de Santana do Paraíso, o festival representa um resgate necessário. “Os jovens precisam reviver as raízes dos pais, dos avós, e a gente vê os jovens buscando outros caminhos. A tecnologia chegou, mas é para beneficiar, não é para atrapalhar”, ressaltou.

O Festival é gratuito e continua com mais duas apresentações especiais nas feiras livres da cidade:

12 de julho (sábado) – Bairro Cidade Nova, das 18h30 às 20 horas;

1º de agosto (sexta-feira) – Bairro Parque Caravelas, das 19 horas às 20h30.

No dia 12 de julho, na Feira Gastronômica do Cidade Nova, haverá também apresentação da dupla sertaneja Marconi e Diego.

ACESSÍVEL E PARA TODOS

O Seresta na Praça promove o resgate da tradição cultural ao aproximar a geração mais nova das músicas antigas. A presença do público jovem entre o público demonstra que a música pode romper a barreira do tempo e construir novos significados a partir das memórias do passado.

O projeto é acessível a todas as idades e conta com estrutura inclusiva para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As apresentações também são transmitidas ao vivo pelo Instagram (@serestanapraca), ampliando o alcance da proposta para além da praça.

INCENTIVO PÚBLICO

O Festival Seresta na Praça é um projeto cultural realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do Edital 01/2024 – Organização de Festivais de Cultura, da Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso. O primeiro encontro foi realizado no dia 27 de junho.

A iniciativa tem organização de Deiverson Tófano (@sacadaarteemmovimento), que atua como produtor cultural, unindo experiência artística na promoção do acesso à cultura para todas as pessoas.