A primeira semana de junho no Instituto Usiminas está repleta de entretenimento, diversão e aprendizado em diálogo com a preservação ambiental. Vamos receber nos nossos espaços, nos dias 4 e 5 do próximo mês, de maneira gratuita, o Espetáculo Didático “Bichos do Brasil”, com a Cia. Pia Fraus, grupo de São Paulo.

A apresentação é voltada para o público infantil, de 4 a 10 anos, e busca mostrar a riqueza da fauna brasileira por meio de recursos plásticos. Pautado nos bonecos, na música e na coreografia, o show procura criar o ambiente da mata sem exigir um comportamento humano de seus personagens.

“Bichos do Brasil” faz parte de uma série de programações que tem como tema a relação do ser humano com o meio ambiente. Essa iniciativa é realizada pelo Instituto Usiminas, contando com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais.

“Neste ano decidimos conectar a arte e educação com temas ambientais. Nós entendemos que é de grande importância proporcionar às crianças e adolescentes reflexões que elas poderão levar na construção delas enquanto cidadãs. Melhor ainda é poder fazer isso de maneira gratuita para escolas, instituições e comunidade”, destaca Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas.

Os agendamentos para o Espetáculo Didático podem ser feitos a partir do contato no WhatsApp: (31)98437-3330. A programação completa da Ação Educativa do Instituto Usiminas, com outras diversas atrações gratuitas para toda comunidade, também pode ser acessada na página:sympla.com.br/educativoinstitutousiminas.