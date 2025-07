Dois dias intensos de muita animação, comidas típicas, quadrilha e shows musicais marcam o 4º Arraial do Instituto Usiminas, com entrada franca. O evento será realizado nos dias 2 e 3 de julho, no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, a partir das 18h e conta com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais.

As tradicionais barraquinhas dessa festa vão proporcionar ao público diversas opções gastronômicas. E é claro que não poderia faltar música ao vivo em uma celebração como essa. No dia 2, teremos o show da banda ‘Estrela de Ouro’, trazendo um ritmo dançante para o arraial. Já no dia 3, será a vez de Wal Vitorino Trio comandar os sons bem característicos das festas juninas e julinas. Outra atração imperdível confirmada nos dois dias é a quadrilha organizada pelo Instituto Humanizar.

Durante o arraial, o serviço da bilheteria do Centro Cultural Usiminas estará funcionando normalmente. Outra atração disponível no espaço e aberta para o público, é a visitação gratuita à exposição em cartaz na galeria: “Retratistas do Morro – João Mendes: Tempo, Memória e Existência”.

De acordo com Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas, o 4º Arraial será oportunidade de reunir diferentes gerações em torno de uma manifestação cultural genuinamente brasileira. “Estamos felizes em reunir pessoas de todas as idades para se divertir e apoiar as instituições participantes. Esse é o nosso jeito de demonstrar que queremos ser bons vizinhos da comunidade”, afirma.

BARRAQUINHAS

O cardápio da noite será feito com a participação de grupos sociais e culturais do Vale do Aço, previamente selecionadas mediante edital. A verba arrecadada nas vendas será totalmente das entidades. Participam desta edição as seguintes associações:Grupo Renascer Ipatinga, Missão Samurai, APPA – Associação de Proteção Para Animais, Grupo de Mulheres Oficinas Criativas, Lar da Fraternidade Cristã, Associação Cultural – Casa Laboratório, Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga – Adevipa, Associação Arca da Fran, Fundação Comunitária Fabricianense – Funcelfa, Associação Assoartt, Educandário Família de Nazaré, Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga – ANBI, Núcleo de Dança-Dor, Associação Padre Efraim Solano Rocha, Grupo Boca de Cena e DaMa Espaço Cultural são as entidades envolvidas no projeto.

Serviço:

4º Arraial no Instituto Usiminas

Data: 2 e 3 de julho

Horário: 18h

Local: Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas

Entrada franca