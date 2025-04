A cidade de Ipatinga, coração do Vale do Aço, está pronta para viver quatro dias de pura emoção e alegria em comemoração aos seus 61 anos. Com uma estrutura nunca antes vista, a prefeitura promete uma festa grandiosa, que começa no sábado (26) e vai até terça-feira (29), data oficial do aniversário. O evento, montado no estacionamento do estádio Ipatingão, deve atrair mais de 25 mil pessoas por noite, além dos milhares de visitantes durante o dia, superando os 200 mil registrados em 2024 no Parque Ipanema. Prepare-se para shows inesquecíveis, uma grande infraestrutura e, claro, a força de segurança ainda mais reforçada com as Polícias Civil, Militar e Municipal e Corpo de Bombeiros, além de centenas de seguranças particulares.

A festa começa com tudo no dia 26 (sábado) e segue até o grande encerramento no dia 29 (terça-feira), quando Ipatinga sopra as velinhas. Entre as atrações confirmadas, estão nomes como o cantor gospel Anderson Freire, a banda católica de rock Rosa de Saron, o grupo de pagode Revelação e o ícone sertanejo Leonardo, além de talentosos artistas e bandas regionais que vão aquecer o público. Serão noites de música, energia e conexão, celebrando a história e a vitalidade da cidade.

“Preparamos uma festa para entrar para a história de Ipatinga. Toda organização do evento foi promovida por uma vasta equipe de profissionais que pensou nos detalhes para garantir um ambiente seguro, atrativo e familiar. A celebração dos 61 anos da nossa cidade será de momentos para reunir amigos e famílias, curtir boa música e brindar a alegria de ser ipatinguense, de origem ou de coração. Programe-se, chegue cedo e venha fazer parte dessa história”, declarou o prefeito Gustavo Nunes, que nesta quarta-feira (23) fez uma visita ao local do evento e conferiu a montagem do grande palco principal, acompanhado do secretário de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), Carlão Oliveira, e do secretário adjunto de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), Júlio César Teodoro.

Gustavo Nunes ficou impressionado com a estrutura, principalmente com relação aos 102 banheiros climatizados e outros 90 banheiros químicos espalhados pelo estacionamento do Ipatingão. Mais de 1.500 profissionais foram contratados e estarão empenhados na limpeza, segurança e organização do evento, entre eles 120 auxiliares de serviços.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

A Prefeitura de Ipatinga não mediu esforços para assegurar a tranquilidade de todos. “Nosso objetivo é que as famílias aproveitem a festa com segurança e conforto”, destaca Carlão Oliveira. Para isso, a festa de aniversário de Ipatinga contará com um batalhão de seguranças formado por centenas de policiais das equipes da Polícia Militar, Polícia Municipal (GCM), Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil. Além deles, 500 agentes de segurança privada e 160 brigadistas vão atuar em pontos estratégicos, fiscalizando estruturas e orientando o público.

O controle de acesso será rigoroso, com quatro portais equipados com detectores de metais. Serão totalmente proibidos e apreendidos objetos perigosos, como armas ou materiais cortantes e perfuro cortantes, garrafas, latas etc. Também não será permitido a entrada de animais. Para reforçar a proteção, uma central de videomonitoramento com câmeras no Parque Ipanema e arredores estará ativa, complementada por sobrevoos de drones da Polícia Militar. “Queremos inibir qualquer atitude que comprometa a festa e a segurança dos visitantes”, reforça Júlio César Teodoro.

ACESSO FÁCIL E ORGANIZADO

Pensando nos motoristas, a prefeitura liberou dois estacionamentos gratuitos: a pista do Kartódromo Emerson Fittipaldi e o campo de futebol na avenida Roberto Burle Marx. O acesso será pela avenida Cláudio Moura (BR-458), próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros. A avenida Roberto Burle Marx terá trechos interditados, sendo importante que os motoristas fiquem atentos às sinalizações e desvios.

Para quem prefere o transporte público, três linhas especiais de ônibus foram criadas: 301 (Bom Jardim/Centro), 401 (Barra Alegre/Centro) e 601 (Bethânia/Centro). Elas vão facilitar o acesso ao Parque Ipanema, com embarque e desembarque em pontos estratégicos. As linhas regulares seguem funcionando normalmente, e os horários podem ser consultados no aplicativo “Meu Buse”.