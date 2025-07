Neste sábado (5), a comunidade do Ipaneminha, na área rural de Ipatinga, se prepara para celebrar a 18ª edição do Arraiá do Ipaneminha, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do município. A festividade, que terá início às 18h, na Praça Central, promete encantar moradores e visitantes com uma programação repleta de atrações típicas, reforçando a tradição e a alegria das festas juninas.

Organizado pela Associação de Moradores do Ipaneminha, sob a liderança de Eustáquio Emílio Pereira, o Taquinho, e com apoio da Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), o evento contará com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, quadrilhas (infantil e adulta), a tradicional fogueira e apresentações musicais que garantirão a animação da noite. A entrada é gratuita. As grandes atrações musicais serão Jhon e seus Teclados e Félix Monteiro, que prometem embalar o público com ritmos contagiantes.

“A festança no Ipaneminha deste ano será inesquecível. O Arraiá é uma tradição que reúne famílias, amigos e visitantes de diversos bairros e até de outras cidades. Estamos preparando tudo com muito carinho para receber a todos”, destacou Taquinho.

TRANSPORTE COLETIVO

Para facilitar o acesso, a concessionária de transporte coletivo de Ipatinga disponibilizará horários especiais da linha 404. Os ônibus sairão do Centro de Ipatinga às 18h30 no sábado (5) e retornarão do Ipaneminha às 2h de domingo (6). A iniciativa garante que todos possam aproveitar a festa com segurança e comodidade.

“O Arraiá do Ipaneminha é uma celebração da cultura popular e da união comunitária, convidando a população de Ipatinga e região para vivenciar momentos de alegria e confraternização. Vista sua camisa xadrez, traga a família e venha fazer parte dessa grande festa na área rural”, afirmou Carlão Oliveira, secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel).