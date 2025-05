A programação da Ação Educativa do Instituto Usiminas desta semana está repleta de atividades para diversos públicos. Memória, história, turismo local, preservação do meio ambiente são algumas das atrações disponíveis de maneira gratuita para escolas, instituições e comunidade.

Na próxima quinta-feira, 15 de maio, acontece mais uma edição do Rota 60. Uma viagem conduzida por dois curiosos personagens que nos apresentam pontos turísticos de Ipatinga, passando por dentro da Usiminas, uma parada na Casa do Artesão e finalização no Centro de Memória Usiminas. Um passeio em que arte urbana e o patrimônio material e imaterial estão em constante diálogo. Tudo isso a bordo de um ônibus elétrico.

Já no dia 17 de maio, teremos, pela primeira vez no ano, o programa Aventura no Viveiro, com uma sessão às 8h e outra às 14h. O programa leva famílias para conhecer o Viveiro de Mudas da Usiminas, um espaço reconhecido como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

Contação de histórias, passeio pela floresta e piquenique no bosque são algumas das atividades que os visitantes poderão fazer neste local que possui mais de 3 milhões de mudas cultivadas. As inscrições são gratuitas por meio do site: sympla.com.br/educativoinstitutousiminas. Vagas limitadas.

As programações são realizadas pelo Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, via Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais. O passeio educativo integra também o programa Usiminas Portas Abertas.

Serviço:

Rota 60

Data: 15/05

Horário: 8h

Ponto de encontro: Câmara Municipal de Ipatinga

Inscrições: sympla.com.br/educativoinstitutousiminas

Aventura no Viveiro

Data: 17/05

Horário: 8h e 14h

Local: Viveiro de Mudas da Usiminas

Inscrições: sympla.com.br/educativoinstitutousiminas